I migliori film di Halloween 2020 su Netflix

10. Hubie Halloween

9. Guida per babysitter a caccia di mostri

8. La famiglia Addams

7. La babysitter

6. Scappa - get out

5. The orphanage

4. #Alive

3. Fractured

2. Apostolo

1. La ragazza che sapeva troppo

, e visto che ormai, causa Covid-19, sembra improbabile che si riescano ad organizzare feste e party per celebrare la notte più spaventosa dell’anno,da vedere la notte di Halloween. Scopriamo insieme quali abbiamo selezionato.Iniziamo con i titoli, tanto per entrare nel mood tipico di Halloween ma senza andare subito su film più impegnativi: troviamo quindi. Uscito da poco, racconta le vicende di Hubie, un abitante di Salem non sempre apprezzato dai suoi concittadini.per diventare un eroe agli occhi di coloro che lo deridevano e schernivano.Anche ‘Guida per babysitter a caccia di mostri’ma è adatto per tutta la famiglia. Anche qui ci troviamo a parlare di un film appena uscito,, che narra le vicende di, ma ben presto scoprirà l’esistenza di un mondo nuovo ed esaltante pieno di mostri e di società segrete.Su Netflix è presente ancheche può essere visto anche in chiave: ‘La famiglia Addams’. Una delle più famose famiglie mai passate su schermo:e passa la serata in compagnia di Zio Fester, Mortisia, Gomez, Mercoledì, Pugsley e del cugino Itt.Film recente originale Netflix:è una pellicola spiccatamente horror che ti porterà nei classiciQui conoscerai, un ragazzo che sarà affidato ad una babysitter molto particolare,, che presto dimostrerà, dietro alle movenze e all’aspetto da bella ragazza,Addentrandoci poi più verso il genere horror troviamo, un film thriller/horror conche ti farà rimanere attaccato allo schermo. La pellicola, parzialmente ispirata alle vicende narrate in, racconta la storia di, un ragazzo di colore che deveTutto sembra andare nel verso giusto, maTra i film più popolari su Netflix a tema Halloween troviamo poiFilm del 2007, con protagonista una coppia che, tuttavia il loro figlio adottivoPassiamo poi a unUno dei film più visti a settembre 2020 su Netflix, si tratta di, pellicola coreana che racconta di un’epidemia di zombie che sconvolge il mondo e di come, tagliato fuori dalla comunicazione digitale e senza nessun aiuto,Film del 2019,Ray, che accompagna sua figlia con un braccio rotto e sua moglieTuttavia le due scompaiono all’interno del pronto soccorso eLa vicenda narrata nel film ‘Apostolo’. Il protagonista,missionario in Cina,su un'isola lontana nel tentativo dida una setta religiosa che ha chiesto un riscatto per la sua liberazione. TuttaviaConcludiamo con un altro film. Il film racconta di presente in cuida una variante di un fungo noto come Ophiocordyceps unilateralis, che sta lentamente. Ma c’è una speranza di salvezza,che fugge insieme a un gruppo di sopravvissuti: