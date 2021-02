Sanremo 2021, Fedez e Michielin: trapela la canzone ma non saranno esclusi

Cosa si vede nel video di Fedez incriminato?

Perché Fedez e Michielin non saranno squalificati? I motivi della decisione

Fonte foto: Instagram @fedez A circa un mese dal debutto delfa discutere molto iin cuisono infatti tra i cantanti che gareggeranno nella sezione Big con la canzone intitolata "".Come di consueto,che non devono essere assolutamente pubblicate prima del loro debutto sul palco dell'Ariston, altrimenti ildiventa veramente molto alto.Del resto, nel corso delle edizioni passate del Festival, disattenzioni di questo tipo o somiglianze di canzoni con brani già editi da altri, hanno rischiato di compromettere la permanenza in gara di diversi artisti. Nel 2006 infatti il brano diintitolato "Che bella gente" rischiò la squalifica perché troppo simile al brano "Embè" della coautrice(Simona Cipollone), mentre nel 2018 la canzone "Centomila volte" diera stata diffusa su Vevo (ma subito cancellata) prima dell'inizio del Festival.Senza pensare troppo alle conseguenze, Fedez nei giorni scorsi ha pubblicato un video sul proprio profilo Instagram in cuimentre la moglie Chiara Ferragni e il figlio Leone ballavano sullo sfondo. Successivamente il rapper ha chiesto al figlio un parere sul brano, con una valutazione "da uno a dieci" e il piccolo Leone ha risposto senza esitare: "Uno". Fedez a quel punto ha commentato ironicamente il giudizio del figlio affermando che "Non l'ha sentita".Non è bastata certo la rimozione immediata del video ad impedire che il contenuto venisse condiviso e pubblicato su più pagine del web, sollecitando sin da subitoa valutareDopo la pubblicazione del video di Fedez su Instagram si è concretizzato il rischio di un possibile provvedimento di squalifica da parte dell'Organizzazione del Festival e della Direzione Artistica di Sanremo. Nonostante la disapprovazione e il "serio biasimo per l'accaduto" però, alla fineCome si legge nel comunicato infatti "- postato e successivamente cancellato dall'artista - risulta infatti essere, che non può considerarsi diffuso e chedella manifestazione".Non sono mancate proteste per la mancata squalifica ritenuta invece giusta e necessaria. Tra le voci del dissenso spicca sicuramente quella di, Presidente dell'(Associazione fonografici italiani) che ha parlato di una "", trovando dunque ingiusta una decisione di questo tipo.Insomma, la disattenzione di Fedez poteva costare cara alla coppia di artisti che, dopo aver pubblicato insieme canzoni di grande successo come "" e "", regaleranno altre emozioni, direttamente sul palco dell'Ariston, con la canzone "".