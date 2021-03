Chiamami per nome di Francesca Michielin e Fedez: testo e significato Sanremo 2021

“Chiamami per nome” di Francesca Michielin e Fedez: il testo e il significato

Dopo il successo di "" e "",portano la loro terza collaborazione direttamente sul palco dell'. Il loro brano, "", è nato durante i primi difficili mesi diin cui era possibile vedersi e interagire con i propri fan solo attraversosui social.Ecco il testo e il significato della canzone, che conta anche la penna di"Chiamami per nome solo quando avrò perso le parole, so che in fondo ti ho stupito arrivando qui da sola". Dice così il brano con cuiparteciperanno alla 71esima edizione del, in diretta dal Teatro Ariston dal 2 al 6 marzo. I due porteranno in scena con la loro arte ilche acceca e fa risanare ogni ferita, che allontana dale rallegra l'animo. A Tv Sorrisi e Canzoni Francesca ha confessato cheogni volta che canta il brano perché "parla di dueche grazie all'ritrovano se stesse". Ecco il testo.Oggi ho una maglia che non mi donaCorro nel parco della mia zonaMa vorrei dirti non ho pauraVivere un sogno porta fortunaLa tua rabbia non vinceCerti inizi non si meritano nemmeno una fineMa la tua bocca mi convinceUn bacio alla voltaCome sassi contro le vetrineLe mie scuse erano mille, milleE nel cuore sento, spille spilleProva a toglierle tu babyTu babyChiamami per nomeSolo quando avròPerso le paroleSo che in fondo ti ho stupito arrivando qui da solaRestando in piedi con un nodo alla golaChiamami per nomePerché in fondo qui sull'erba siamo mille, milleSento tutto sulla pelle, pelleMa vedo solo te babyTe babyIn ascensore spreco un segno della croce e quindi?So bene come dare il peggio non darmi consigliCerco un veleno che non mi scenda maiHo un angelo custode sadicoTrovo una scusa ma che cosa cambierà?La grande storia banalePrima prosciughiamo il marePoi versiamo lacrimePer poterlo ricolmareLe promesse erano mille milleMa nel cuore sento spille spilleProva a toglierle tu baby tu babyChiamami per nomeSolo quando avròPerso le paroleSo che in fondo ti ho stupito venendo qui da soloGuidando al buio piango come uno scemoChiamami per nomePerché in fondo qui sull'erba siamo mille milleSento tutto sulla pelle, pelleMa vedo solo te babyTe babyMi sembra di morire quando parli di me in un modo che odioAiutami a capire se alla fine di me vedi solo il buonoSotto questo temporalePiove sulla cattedraleRinunceremo all'oroScambiandolo per paneChiamami per nomeSolo quando avròPerso le paroleSo che in fondoCi ha stupiti finire qui da soli in questo postoMa se poi non mi troviChiamami per nomePerché in fondo qui sull'erba siamo mille, milleSento tutto sulla pelle, pelleMa vedo solo te babyTe babyLe promesse sono mille milleMa non serve siano milleOra che ho solo te babyTe baby