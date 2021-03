Sanremo 2021, per i giovani i vincitori sono Francesca Michielin e Fedez

Sanremo 2021, la top 10 dei giovani

Sanremo 2021, quale sarà il "tormentone"?

Nuove proposte Sanremo 2021, la preferita è Elena Faggi

Fonte foto: Rai1Laha le idee chiare e, per la vittoria di Sanremo 2021, punta forte su un nome solo. Anzi, su una coppia. Se dovessero votare solamente i più giovani, infatti, il Festival di quest'anno verrebbe vinto a mani basse da. A tifare per la loro “Chiamami per nome” è quasi un quarto (24%) dei 1500 ragazzi – tra i 14 e i 25 anni - che hanno partecipato al tradizionale sondaggio di Skuola.net, che ogni anno precede la finale della kermesse canora. Come solitamente avviene, dunque, le graduatorie ufficiali non coincidono (almeno per ora) con quelle di un pubblico a cui, peraltro, l'organizzazione del Festival quest'anno sembra aver puntato in modo particolare, con tanti partecipanti che strizzano l'occhio alla GenZ: per le vere giurie il, al momento, è lontano dai primissimi posti.Leggi anche:Pochi dubbi anche su chi debba salire sul secondo gradino del podio. Stavolta si tratta di un gruppo: i. Il resto della classifica, invece, è ricco di testa a testa. A contendersi il terzo posto, ognuno con circa il 10% delle preferenze, sono:(che ripete l'ottimo risultato dello scorso anno, quando venne indicato come vincitore morale tra le Nuove Proposte) ed. Al quarto posto, sempre a pari merito (con il 9% delle preferenze),. A seguire ci sono:Curioso osservare come gli stessi brani inseriti nella top10 siano anche quelli che, a detta dei ragazzi, potrebbero avere il maggior successo nei prossimi mesi. Spesso con le stesse posizioni.Per la GenZ, dunque, la classifica della gara e quella d'ascolto coincidono: prima “Chiamami per nome” (Michielin-Fedez), seconda “Zitti e buoni” (Måneskin), terza “La genesi del tuo colore” di Irama. A seguire i brani di Fasma, Madame, Annalisa, Ermal Meta, Gaia e de Lo stato sociale. Unica incursione di un 'estraneo' al decimo posto: Random viene scalzato da “Mai dire mai (La locura)” di Willie Peyote.Infine un rapido sondaggio sulla categoria Nuove Proposte. Anche qui lo scollamento tra i risultati ufficiali e quelli dei giovani è evidente. Visto che il vincitore designato dai ragazzi è stato subito eliminato: è Elena Faggi (che ha cantato “Che ne so” nella prima serata senza riuscire a passare il turno) che raccoglie il 18% dei voti. Un escluso della prima ora pure nel binomio che si piazzano al secondo posto, con il 14% dei consensi: è Greta Zuccoli (la sua “Ogni cosa sa di te” si è fermata nella seconda serata); a fargli compagnia Gaudiano con il brano “Polvere da sparo”.