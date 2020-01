Oscar 2020, tutti i candidati: Joker il re delle nomination

Oscar 2020: tutte le nomination

Una gara a quattro per la notte degli Oscar, i film che hanno ottenuto più candidature sono:di Todd Phillips con 11 candidature (già vincitore di 2 Golden Globe e del Leone D’Oro a Venezia 76),di Martin Scorsese,di Quentin Tarantino edi Sam Mendes ne hanno ottenute 10, mentre 6 candidature sono andate a Jojo Rabbit, Storia di un matrimonio, Piccole Donne e Parasite (primo film della cinematografia sudcoreana ad ottenere la candidatura).Quest’anno sono, invece, i titoli che corrono per: Le Mans ’66- la grande sfida, The Irishman, Jojo Rabbit, Joker, Piccole donne, Storia di un matrimonio, 1917, C’era una volta a… Hollywood e Parasite.L'edizione di quest’anno vede rinnovare la sfida tra la vecchia e la nuova Hollywood che presenta 24 candidature in totale grazie soprattutto a The Irishman e I due papi di Fernando Meirelles.Sarà inoltre un’edizione ad alto tasso attoriale: tra gli uomini troviamo il vincitore annunciatoche deve “lottare” conLa cinquina dei non protagonisti è da Oscar alla carriera: accanto a(C’era una volta a… Hollywood), troviamo(A Beautiful Day in the Neighborhood),(I due papi) e la coppia(The Irishman).Tra le donne troviamocoinvolta nelle due categorie delle interpreti femminili. Come attrice protagonista per Storia di un matrimonio se la dovrà vedere congià premiata ai Golden Globes con Judy,di Piccole donne e(unica di colore) per Harriet. Come attrice non protagonista per Jojo rabbit di Taika Waititi invece dovrà vedersela con la già premiata(Storia di un matrimonio),( Bombshell) e( Piccole donne).Le Mans 66 - La grande sfidaThe IrishmanJojo RabbitJokerPiccole donneStoria di un matrimonio1917C’era una volta …a HollywoodParasiteBong Joon-ho (Parasite)Sam Mendes (1917)Todd Phillips ( Joker)Martin Scorsese ( The Irishman)Quentin Tarantino (C’era una volta … a Hollywood)Brad Pitt (C’era una volta a Hollywood)Tom Hanks (A Beautiful Day in the Neighborhood)Anthony Hopkins (I due papi)Al Pacino (The Irishman)Joe Pesci (The Irishman)Laura Dern (Storia di un matrimonio)Kathy Bates (Richard Jewell)Margot Robbie (Bombshell)Scarlett Johansson (Jojo rabbit)Florence Pugh (Piccole donne)Antonio Banderas (Dolor y gloria)Leonardo DiCaprio (C’era una volta ...a Hollywood)Joaquin Phoenix (Joker)Jonathan Pryce (I due papi)Adam Driver (Storia di un matrimonio)Scarlett Johansson (Storia di un matrimonio)Saoirse Ronan (Piccole donne)Charlize Theron (Bombshell)Renee Zellweger (Judy)Cynthia Erivo (Harriet)Corpus Christi (Polonia)Honeyland (Macedonia)Les Misérables (Francia )Dolor y gloria (Spagna)Parasite (Corea del sud).Rian Johnson (Knives Out)Sam Mendes e Krysty Wilson-Cairns (1917)Noah Baumbach (Storia di un matrimonio)Quentin Tarantino (C’era una volta …a Hollywood)Bong Joon-ho (Parasite)Steven Zaillian (The Irishman)Todd Phillips e Scott Silver (Joker)Taika Waititi (Jojo Rabbit)Greta Gerwig (Piccole donne)Anthony McCarten (I due papi)Hildur Guðnadottir (Joker)Alexandre Desplat (Piccole donne)Randy Newman (Storia di un matrimonio)Thomas Newman (1917)John Williams (Star Wars: The Rise of Skywalker)How to Train Your Dragon: The Hidden WorldI Lost My BodyKlausMissing LinkToy Story 4American FactoryThe CaveThe Edge of DemocracyFor SamaHoneylandRoger Deakins (1917)Jarin Blaschke (The Lighthouse)Rodrigo Prieto (The Irishman)Lawrence Sher (Joker)Robert Richardson (C’era una volta …a Hollywood)Le Mans ‘66 - La grande SfidaThe IrishmanJojo RabbitJokerParasiteI Can’t Let You Throw Yourself Away (Toy Story 4)I’m Standing With You (Breakthrough)Into the Unknown (Frozen 2)(I’m Gonna) Love Me Again (Rocketman)Stand Up (Harriet)BombshellJokerMaleficent: Signora del maleJudy1917Sandy Powell (The Irishman)Jacqueline Durran (Piccole donne)Mayes C. Rubeo (Jojo Rabbit)Mark Bridges (Joker)Arianne Phillips (C’era una volta …a Hollywood)The IrishmanJojo Rabbit1917C’era una volta a... HollywoodParasiteAvengers: EndgameThe IrishmanThe Lion King1917Star Wars: L’ascesa di SkywalkerAd AstraLe mans ‘66-La grande sfidaJoker1917C’era una volta ... a HollywoodLe Mans ‘66 - La grande sfidaJoker1917C’era una volta a... HollywoodStar Wars: L’ascesa di SkywalkerDcera (Daughter)Hair LoveKitbullMemorableSisterBrotherhoodNefta Football ClubThe Neighbors’ WindowSariaA SisterIn the AbsenceLearning to Skateboard in a War Zone for a GirlLife overtakes meSt Luis SupermanWalk Run Cha-cha