Harry Potter: Nel 2021 il videogioco che i fan hanno sempre sognato

Hogwarts Legacy: ecco di che cosa si tratta

Fonte foto Instagram @hogwartslegacy, è questo il nome ufficiale della prossima. Il videogame uscirà nel corso deled è sviluppato dalla software house Avalanche Software, che dal 2005 si occupa della trasposizione dei prodotti Disney in videogiochi. Questa volta, però, l'azienda ha pensato in grande e ha creatoambientato nell'universo del mago più famoso al mondo.Dettagli precisi riguardo la trama attorno a cui si svilupperà la storia non sono ancora stati resi noti ma qualcosa è trapelato dalla pagina web ufficiale del gioco. Sappiamo che la, prima dunque degli eventi narrati nei libri, e che ilnella rinomata scuola di magia diIl nostro personaggio non è un allievo come tutti gli altri, ma, che solo pochissimi stregoni nella storia hanno saputo dominare. Saremo noi a decidere come utilizzare questo potere, impiegandolo per diventare un potente mago al servizio del bene oppure intraprendendo un percorso verso i più proibiti segreti della magia oscura. Il mondo di gioco non sarà limitato al seppur grande castello di Hogwarts ma permetterà di esplorare tutte le ambientazioni viste nei film (foreste, grotte, labirinti, isole sperdute e misteriose), affrontando nel corso del viaggio le creature più iconiche e perfino troll e draghi. Come ogni gioco di ruolo che si rispetti laè una parte centrale dell'esperienza. A noi la scelta se specializzarci negli incantesimi o diventare esperti di pozioni. Insomma le premesse ci sono tutte perchè il prodotto finale rientri nella collezione di ogni amante di Harry Potter e dei giocatori di RPG in cerca di nuovi stimoli. Hogwarts Legacy saràGianluca Daluiso