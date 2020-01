Intercultura: studiare all'estero gratis, c'è tempo fino al 20 gennaio

Intercultura, più di 100 borse di studio: scadenza il 20 gennaio

Intercultura, le mete previste e le novità del 2020

Intercultura, previsto anche percorso di formazione

Ogni anno, l'Associazione senza scopo di lucro che promuove da oltre 60 anni programmi di scambio culturale in tutto il mondo, mette a disposizione centinaia di borse di studio “sponsorizzate”, grazie alla collaborazione con aziende, enti, fondazioni o banche italiane. Tali borse sono generalmente riservate a, residenti in un determinato territorio oppure figli di dipendenti di aziende che propongono l’iniziativa nell’ambito della loro offerta di welfare aziendale.In particolare, ilchiudono le iscrizioni per vincereche consentono di partecipare ai programmi di Intercultura gratuitamente o con una copertura significativa delle spese:per poter trascorrere da un anno a tre mesi di scuola all’estero eper alcune settimane estive. Dopo il 20 gennaio la partecipazione sarà esclusivamente a pagamento, sulla base delle disponibilità residue. Per parteciparvi, tutti i candidati devono sostenere unche inizia poco dopo la scadenza delle iscrizioni in una sede definita dal Centro locale di Intercultura. Le selezioni intendono valutare l’idoneità del giovane a partecipare ad un programma interculturale, in una famiglia, una scuola e una comunità sociale di un altro Paese. Intercultura(la maggior parte delle scuole all’estero non accetta la candidatura di studenti che negli ultimi due anni scolastici abbiano riportato bocciature e/o debiti significativi).: dalle più tradizionali come Irlanda, Regno Unito, Canada, ad altri Paesi europei quali Spagna, Finlandia, Danimarca e Russia, fino ad arrivare alle destinazioni più lontane come Cina, India, Tunisia, Argentina.Tra i programmi proposti, spiccano la novità dele il programma Gche verte su tematiche come la tutela dell'ambiente e l'orientamento professionale e le tematiche di attualità (gli studenti si spostano con i volontari di Intercultura al confine tra USA e Messico per discutere di immigrazione). Inin altre destinazioni il focus invece è sulla lingua e la cultura locale.Tutti gli studenti che risulteranno vincitori saranno coinvoltiche Intercultura predispone per preparare i ragazzi a convivere con valori e popoli diversi ed aiutarli ad aprirsi al mondo e a sviluppare maggiore predisposizione all’internazionalità e all’interculturalità.Per verificare i requisiti di età, di pertinenza territoriale ed eventualmente di reddito basta scaricare i bandi di concorso dal sito https://www.intercultura.it/borse-di-studio-offerte-da-sponsor e iscriversi alle selezioni.