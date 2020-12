Le puntate speciali di Natale delle serie tv

Friends 7x10

Fonte foto: Friends 7X10Le feste si avvicinano sempre di più, e anche se questo Natale sarà un po’ diverso, alcune tradizioni sono dure a morire. Come quella di cui parliamo oggi: il. Dai grandi classici alle sitcom più recenti, gli speciali dedicati alle feste ci fanno sempre sentire a casa.Abbiamo raccolto alcune delle. Buona visione!Alcuni cult non possono mancare.infatti,e le avventure della comitiva sembrano non invecchiare neanche di un giorno. La puntata speciale di Natale (la più amata delle tante) è scolpita nella memoria di tutti i fan di questa serie tv. L’episodio vede come protagonista, che per rendere partecipe Ben delle tradizioni ebraiche e della celebrazione di Hannukkah,(personaggio inventato) non avendo trovato il costume di Babbo Natale. Chandler interromperà questo tentativo disperato con tanto di barba bianca e pancione. Una puntata esilarante da rivedere per le feste!Anche lo speciale di Natale per una delle serie più discusse targate Netflix degli ultimi anni, Black Mirror, può essere una valida scelta. Basta che non vi aspettiate le solite feste tradizionali: in questo episodio. Una puntata che fa riflettere, anche alla luce dei recenti avvenimenti che hanno stravolto la nostra quotidianità.Una delle puntate memorabili dedicate alle feste di questa sit-com intramontabile si trova nella settima stagione. In questo episodio si scioglieranno finalmente i dubbi di Robin su una presunta gravidanza e non mancheranno di certo i colpi di scena.nel frattempo è impegnato nelle decorazioni natalizie della casa e: ci penserà Ted a risolvere la situazione!Una delle uscite di Netflix più apprezzate degli ultimi anni è sicuramente Stranger Things, capolavoro dei fratelli Duffer. Nel primo finale di stagione. Si tratta infatti di un: Hopper e Joyce riescono ad attraversare il cancello per l’altra dimensione per cercare Will, Jonathan e Nancy si preparano ad affrontare il mostro e i ragazzi insieme a undici sono nella palestra della scuola, e presto si troveranno in grave pericolo.E anche una delle serie più amate degli anni 2000,, non poteva di certo mancare nella lista. Le stravaganze di Seth ci accompagnano anche a Natale, con il celebre, un misto tra la celebrazione cristiana e l’Hannukkah (festività ebraica). Durante la grande festa organizzata a Newport,: Seth ancora indeciso tra Anna e Summer si trova a dover prendere una decisione, mentre Ryan litiga con Melissa per il suo problema con l’alcool. Insomma, un Natale pieno di tensioni a casa Cohen!