Meraviglie di Alberto Angela, le curiosità e le anticipazioni delle puntate

Ritorna su Rai1 la nuova stagione di “Meraviglie, la penisola dei tesori” uno dei programmi più amati di Alberto Angela. Paleontologo, giornalista, divulgatore scientifico e vero e propria fenomeno dei social, con numerose fan club su instagram e facebook; non sembra esserci nulla in cui Angela non riesca.

Tra i suoi tanti meriti anche quello di aver radunato milioni di italiani davanti la televisioni facendoli appassionare alla storia e all'arte. Tra questi anche tanti ragazzi che sembrano riscoprire tutte quelle materie superficialmente studiate a scuola.

Alberto Angela - Meraviglie, la penisola dei tesori: i segreti del successo

Leggendo i commenti sui social sembra che in molti lo vorrebbero come proprio prof a scuola. Ma qual è il motivo di tanto successo? Perché Angela ci fa amare tutte quelle materie studiate sempre distrattamente a scuola?

In primo luogo dalle sua trasmissione traspare tutto l'amore folle per la conoscenza. E si sa chi fa le cose con passioni ha sempre una marcia in più. Nei suoi programmi il sapere non appara mai come qualcosa di pesante o noioso ma come qualcosa alla portata di tutti. Tanto da presentarci la storia come un racconta avvincente dalla quale è impossibile annoiarsi.

A rendere le sue narrazioni appassionanti anche il suo linguaggio sempre semplice e comprensibile dalla quale sono banditi vocaboli indecifrabili e dotti.

Alberto Angela, Meraviglie: le curiosità da sapere

Diplomatosi alla Scuola francese, Alberto Angela si è laureato in Scienze Naturali all'Università "La Sapienza" di Roma con 110 e Lode



Nel corso della registrazione di un suo programma in Niger, Angela e la sua truppe sono stati vittime di un rapimento lampo. Il presentatore ricorda: «Mitra puntato addosso, stavo per essere ucciso»



Gli sono stati dedicati un asteroide (80652 Albertoangela) e una rara specie marina (Prunum albertoangelai) dei mari della Colombia.



Alberto Angela è considerato una icona sexy: in maniera trasversale sembra piacere a tutti. Donne, uomini, giovani, vecchi, gay ed etero. I social network abbondano di gif animate ("come rimorchia Alberto Angela") e meme su di lui

Meraviglie, la penisola dei tesori: anticipazioni della prima puntata

Insomma, tutti amano Alberto Angela, ma forse non tutti sanno che è stato protagonista di fatti per lo meno strani e curiosi! Ecco quali.La nuova stagione si articolerà in 4 puntate che raccontano, 3 per puntata: uno al Nord, uno al Sud, uno al Centro.

Nella prima puntata protagonista sarà Mantova. Conosceremo i Gonzaga, la famiglia che ha governato la città per 4 secoli, le opere del Mantegna e le gesta di Isabella d'Este, una delle donne più celebri del Rinascimento



Passeremo poi alla scoperta di Piazza Navona a Roma con le sue celebri fontane e palazzi storici. Concluderà la puntata la bellezze paesaggistica e storica della Costiera Amalfitana.

La prima puntata andrà in onda martedì 12 marzo alle ore 21:25. Le altre puntate saranno trasmesse i successivi 3 martedi alla stessa ora.