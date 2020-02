Test d’ingresso di Medicina, la canzone dei Pinguini Tattici Nucleari

Test d’ingresso di Medicina: il video della canzone

Test d’ingresso di medicina dei Pinguini Tattici Nucleari: il testo

Ci hanno stupito acon l’irresistibile mix pop, rock e funky, hanno il nome di una birra prodotta da un birrificio britannico e “in un mondo di John e di Paul io sono Ringo Starr”. Di chi stiamo parlando? Del gruppo musicale bergamasco. Ma lo sapevi che, nel lontano maggio 2013, hanno pubblicato una canzone sul? Scopriamo insieme il brano di questo esilarante e promettente gruppo!Hanno fatto parlare di sé durante, non solo per il genere di musicale e per terza posizione in classifica, ma anche per il loro nome che suscitato curiosità in tutti.Durante una delle conferenze stampa hanno raccontato che il nome viene da una birra fuori produzione, la, che per altro neanche hanno provato perché “costava più di 40 euro” quando l’ha vista nel menu di un pub. A loro dire “è un nome strambo ma ci è piaciuto e adesso guardiamo indietro e ce lo portiamo nel cuore”.Il video di “” non è una pubblicazione recente: è stato pubblicato nel 2013 e ha oltre 700 mila visualizzazioni. Eccolo qui!Sembra il frutto di uno di un ripassoo con programmi futuri universitari ma è il ritratto della gioventù e della crescita individuale e collettiva tra i banchi di scuola. Ecco il testo completo della canzone.Nelle fredde e buie ore di filosofiaIn cui si risponde sempre alle stesse domandePerché siamo qui? Dove andiamo? Dio esiste?È venuto prima l'uovo o le chicken mcnuggets?Mi chiedevo se ti avessi invitata al cinemaChe film avresti preferito vedereQualche sciatto film d'amore oppure intellettualoideAlla Dogma 95 o alla Quarto PotereCosì mi sono innamorato di teForse perché non avevo niente di cui farmiO forse perché mia nonna voleva che portassi a pranzo una ragazzaPer farle capire che non ero gayChe favola incantata la quinta superioreE i bigliettini dentro alla calcolatriceE le gite ai musei d'arte modernaChe sarei stato capace di farlo anche io questo!Pensavo che tu che sei così bellaQualche difetto lo dovrai pure avereMagari sei della Lega o testimone di GeovaMagari ti manca un reneSarà che prendo troppo spesso Trenitalia ma io non credo nelle coincidenzeE se sei qui è perché Dio vuole farmi buttareLa giacca più bella che hoSu qualche pozzangheraSognavamo medicinaIl nichilismo di un film degli anni Venti in bianco e neroVisto su un televisore HDSognavamo medicinaE perdere le ali e l'aureola vagabondando schiacciatiDal cielo sopra PaviaLa verità è che la pioggia ci stava annegandoE ci siam divertiti ad usare l'ombrello come una barcaE adesso che siamo tutti inzuppatiLe nostre Madri ci sbatteranno fuori di casaE non ci apriranno piùConserva sempre la paura di calpestare la lineaChe divide una piastrella dall'altraO cadrai nella lava e ti dissolveraiE tua madre poi verrà a cercare meCome va? Come stai? Tutto bene?Niente di nuovo sul fronte occipitale?Magari ora sei così intelligente che il test di medicina lo sapresti superareMa amore mio che brutto scoprire di essere normaliE capire il metodo di studio solo la notte prima degli esamiE dare la colpa all'ansia per ogni impresa mal riuscitaE alla fine dei giorni pensare da ipocritiChe tutto sommato si è avuta una bella vitaTu sei il cielo in una stanza, io son la claustrofobiaTu sei la guerra mondiale, io la batracomiomachiaTu sei Keira Knightley, io sono Klaus KinskiTu sei il concerto al Wembley Stadium, io un negozio di dischiTu sei la canzone Anthem, io son la canzone fillerTu non saluti mai ma sei pulita, io saluto sempre e sono un serial killerTu sei una suffragetta, io sono una donna afghanTu sei la cocca di papà e io sono Franz KafkaTu sei il voto di laurea io quello di maturità Tu sei scappata via e io mi ritrovo ancora quaA fare infermieristica così sarà più facile ritentare l'anno prossimoAnche se so cheNessuno riuscirà mai a passare il test d'ingresso di medicinaNeanche io, neanche tuMa Tullio sì