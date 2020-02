Elodie: le curiosità sulla cantante di "Andromeda" a Sanremo 2020

Elodie, tutto quello che si sa

Andromeda, canzone mitologica e realtà In un’intervista ha raccontato: “Andromeda è un brano estremamente moderno, in grado di stupire, per nulla scontato. Avrei fatto Sanremo solo con un brano in grado di sorprendermi e Andromeda lo ha fatto, lo fa tuttora, ed è coerente con il percorso iniziato ormai un paio di anni fa”. Quello che racconta è il mito greco di Andromeda che viene trasformata in roccia per punizione e solo Perseo scopre che quello scoglio inanimato è in realtà una donna bellissima.

Una donna forte, simbolo della resilienza Nata a Roma da padre italiano e mamma francese originaria della Guapalupa nelle Antille francesi, dopo aver lasciato la carriera da modella si trasferisce a Lecce per stare accanto a un ragazzo di cui si era innamorata. Crescendo ha dovuto combattere contro gli spettri del passato: sua infanzia non è stata semplicissima. I suoi hanno avuto un divorzio turbolento, il padre ha perso il lavoro e la madre ha dovuto combattere contro una terribile malattia.

Vita privata, tra delusione e passione Prima dell’esperienza ad Amici ha vissuto con il suo ragazzo a Lecce ma è uscita dal programma di Maria de Filippi tra le braccia di Lele Esposito, anche lui cantante all’interno della scuola. La loro relazione è terminata nel 2017 e la giovane cantante è tornata con un suo ex, il deejay Andrea Maggino. Nell’aprile 2019 il settimanale Oggi sospettava che il suo nuovo fidanzato fosse Mario Balotelli, ma in estate è uscita allo scoperto insieme a Marracash.

This is Elodie, il nuovo progetto discografico È ormai completo della canzone in gara al Festival il nuovo disco di Elodie. Composto da 16 tracce e 11 featuring, è considerato dalla cantante “il disco della consapevolezza”. Nel videoclip di uno dei suoi singoli, Mal di testa, appaiono Mahmood, Marracash, Lazza, Carl Brave, Stash, Myss Keta, Margherita Vicario, Beba, Belen Rodriguez, Stefano De Martino, Diletta Leotta, Elisa Maino, Marta Losito, Emanuele Ferrari e Annie Mazzola.

È già disponibile in radio e in digitale il brano “” che la cantante Elodie ha portato sul palco dell’Ariston durante la prima serata del 70esimo Festival della musica italiana. Make up sofisticato ed elegante, tacchi altissimi e vestiti di Donatella Versace per confermare al pubblico la sua serena ma energica risolutezza. Il testo della canzone in gara, scritto dae Dario Faini (), rievoca il mito greco di, figura femminile della mitologia greca.In un’intervista ha raccontato: “Ho 29 anni e avrei voluto cominciare a credere in me stessa molto tempo prima. Sono cresciuta con la sensazione di essere una perdente”. Ecco tutte le curiosità sull’artista che ha sorpreso tutti.La cantante romana, conosciuta semplicemente come Elodie, ha fatto ritorno sul palco più importante d’Italia esibendosi sulle note del suo inedito “Andromeda”, pezzo firmato da Mahmood, vincitore del Festival di Sanremo 2019. Dopo un secondo posto ade un ottavo posto al, Elodie ha deciso di stupire il pubblico e la giuria. Ecco tutte le curiosità!