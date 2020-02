Anastasio a Skuola.net: "Sanremo si è dato una svecchiata!"

Anastasio conquista tutti con “Rosso di rabbia”

Atto zero, è uscito il suo primo album

, vincitore della dodicesima edizione di “”, si è presentato quest’anno per la prima volta al Festival più famoso d’Italia, presentando il brano “”, contenuto nel nuovo album “”. Per la serata dei duetti e delle cover dedicate alla storia della musica italiana al Festival di Sanremo, il giovane ma promettente talento, accompagnato da(Premiata Forneria Marconi), ha proposto “”, brano portato da Renato Zero nel 1991.Insieme a Rancore Junior Cally , Anastasio ha il compito di rappresentare il rap italiano sul palco dell'Ariston nell'edizione del Festival di Sanremo 2020 guidata da Amadeus.Il cantante sorrentino sembra essere molto sicuro di sé come confermatoci durante una nostra intervista. Ecco cosa ci ha detto.L’ambiente di Sanremo non gli è del tutto nuovo dato che nella scorsa edizione, essendo uno degli ospiti a sorpresa, ha avuto la possibilità di esibirsi e cantare in anteprima il nuovo singolo di allora “”. Con l’inedito a Sanremo ha voluto descrivere "una rabbia sprecata, infantile, esibita e scenica”.C’era tanta tensione in quel momento perché il palco dell’Ariston è molto importante ma ero allo stesso tempo molto concretato. La canzone che porto in gara è caratterizzata da una sonorità molto rock e porta un messaggio molto importante.Sono anche uno dei più giovani in gara e penso che sia bello che Sanremo si sia dato una svecchiata visto che alcuni della vecchia guardia hanno portato brani moderni.Innanzitutto non è una canzone che parla precisamente della rabbia ma della frustrazione di chi si sente continuamente sotto pressione. A volte c’è anche un po’ di ironia, ad esempio quando dico “Panico, panico, sto dando di matto”.Io credo che la demoscopica abbia premiato roba più classica, credo sia dipeso dal campione di persone che ha votato.Sì, ma non lo posso dire! Non vorrei gli altri si offendessero.È uscito a mezzanotte il primo album in studio del rapper e cantante Anastasio,. Come raccontatoci, è un album al quale ha lavorato per due anni e per il quale ha curato la musica e i testi. L'uscita dell'album è stata anticipata dalla pubblicazione sulle piattaforme streaming del video musicale dellaAtto zero il 10 gennaio 2020. Sono stati annunciati anche i suoiin programma per il 2020: il 13 marzo sarà allo Spazio Rossellini di(data che raddoppia) e il 31 marzo al Fabrique di. Il tour proseguirà, poi, fino al 16 aprile toccando12/03/2020 – ROMA – SPAZIO ROSSELLINI (Nuova Data)13/03/2020 – ROMA – SPAZIO ROSSELLINI (Sold Out)16/03/2020– FIRENZE – TUSCANY HALL17/03/2020 – BOLOGNA – ESTRAGON21/03/2020 – NONANTOLA (MO) – VOX22/03/2020 – RONCADE (TV) NEW AGE27/03/2020 – PADOVA – HALL28/03/2020 – TRENTO – SANBAPOLIS30/03/2020 – VENARIA REALE (TO) – TEATRO DELLA CONCORDIA31/03/2020 – MILANO – FABRIQUE (già annunciata)03/04/2020 – PERUGIA – AFTERLIFE04/04/2020 – SENIGALLIA (AN) – MAMAMIA16/04/2020 – NAPOLI – DUEL