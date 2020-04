I migliori documentari da vedere su Netflix in quarantena

Il nostro pianeta

La noia si fa sentire?Nessun problema, ci sono ancora i documentari e, per quanto voi possiate pensare di odiarli, vi consigliamo di dar loro una possibilità. In questa pagina troverete una selezione di alcuni tra iBuona visione!E' il. Il nostro pianeta è un serie prodotta in collaborazione con WWF, e mostra la bellezza della terra mostrando varie specie animali nei loro rispettivi habitat naturali. Sono 8 episodi con al centro un focus diverso: Un pianeta, Mondi congelati, Giungle, Acque costiere, Dai deserti alle praterie, Mare aperto, Acqua dolce, Foreste.Per gli amanti della musica, ecco un documentario su due giganti della produzione: Jimmy Iovine (uno dei fondatori dell’etichetta Interscope Records) e Dr. Dre (al secolo André Young, rapper e produttore discografico), coloro che hanno reso l’hip hop un fenomeno globale. I Ribelli presenta 4 episodi e ci racconta l'ascesa dei due e dei talenti che hanno portato alla ribalta.Tutti, appassionati di calcio o meno, hanno sentito parlare almeno una volta nella vita di Diego Armando Maradona, il leggendario numero 10 argentino, nonché uno dei calciatori più forti della storia di questo sport. Questo documentario, oltre che delle tappe fondamentali della sua carriera calcistica,, tra vizi, sregolatezze e dipendenze. Un ritratto a tutto tondo di uno dei più forti calciatori di sempre.Parlando di personaggi influenti, non possiamo non citare il documentario che vede come, la regina americana del pop: ‘Gaga: Five Foot Two’. Il racconto si svolge durante un intero anno, durante il quale la star si divide tra vita quotidiana e la lavorazione dell’album Joanne, non manca poi la sua esibizione all’interno del SuperBowl. Nel documentario, vi è anche una parte in cui la cantante parla della fibromialgia, malattia cronica di cui soffre.Vi è mai capitato di pensare di avere troppi oggetti inutili in casa? Noi scommettiamo di sì, per questo Vi consigliamo ‘Minimalist’. In questo documentario,. I due prendono spunto da uno studio, citato nel documentario, secondo cui si fa uso di meno del 50% dello spazio a disposizione dentro le nostre case, mentre il resto rimarrebbe inutilizzato. Gli autori vogliono soprattutto far comprendere cosa significa veramente “minimalismo”, il cui fine ultimo non è rappresentato dal buttare via tutto e vivere in una casa piccola e vuota, ma dal