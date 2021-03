Addio agli account condivisi su Netflix per chi non abita sotto lo stesso tetto?

Netflix bloccherà alcuni account condivisi: cosa sta succedendo

per tutti gli abbonati a: pare che il colosso dello streaming abbia intenzione didello stesso abbonamento tra. La notizia, lanciata dalla stessa azienda qualche settimana fa, inizia a trovare riscontro nelleche presto saranno applicate ai diversi account.Ecco cosa si vocifera.Con l’è completamente cambiato il nostro rapporto con ie le. La possibilità di avere deisul proprio dispositivo mobile e la funzione che permette di vedere film e serie tv anche inhanno favorito l’emergere di tali piattaforme, segnando undalla classica abitudine di vedere la. Tra gli abbonamenti fatti alla popolare piattaforma di streamingrisaltano quelliche consentono dunque di usufruire dei tanti contenuti suin modo: bene, l’azienda ha deciso di fare dei controlli per verificare che tutti gli utenti con il medesimo abbonamento vivano sotto lo stesso tetto. Ciò a discapito quindi degli amici che, per risparmiare, condividono lo stesso abbonamento. Questo escamotage, che la maggior parte dei giovani attua, però, non è del tutto illegale: si può condividere lo stesso abbonamento con altri utenti ma si deve rispettare la politica della piattaforma che coinvolgerebbe solo. Idicono che “il servizio Netflix e qualsiasi contenuto visualizzato attraverso il servizio sono destinati esclusivamente ad un uso personale e non commerciale e non possono essere condivisi con persone al di fuori del tuo nucleo domestico”. In che modo Netflix bloccherà gli account condivisi tra amici? Come anticipato da Tecnoandroid , Netflix potrebbe mandare unal proprietario dell’abbonamento quando si chiederà di accedere su altri dispositivi.Guarda il video sui