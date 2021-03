Cosa vedere su Netflix? Le serie Tv consigliate a Marzo 2021

Riverdale

Titans

La coppia quasi perfetta

Formula 1: Drive to survive

Gli irregolari di Baker Street

Vickings

Le serie da recuperare su Netflix

Orange is the New Black

Stranger Things

Le regole del delitto perfetto

Umbrella Accademy

La regina degli scacchi

Black Mirror

Dark

Anche se la primavera è quasi arrivata, la pandemia non si arresta e in tempi di restrizioni, coprifuoco, distanziamento sociale e quarantene, almeno è possibile consolarsi passando il tempo e le serate in compagnia di qualche serie tv.Iloffre infattiper tutti i gusti e le età. Suddivise per genere, sulla piattaforma sono presenti davvero molte serie tra cui poter scegliere, ogni mese in continuo aggiornamento.Vediamo allora quali sono le novità più significative inserite nel mese die le serie assolutamente da recuperare se ancora le avete ancora viste.Guarda anche:Dal 1 marzo 2021 è disponibile la quarta stagione di Riverdale, latratta daglie di proprietà dell’emittente statunitense The CW.Ambientata nella, la serie ha per protagonisti un gruppo di giovani ragazzi alle prese conper scoprire tutti i segreti che si nascondono dietro alcuni efferati omicidi e altre oscure sparizioni.La serie ospita inoltrenei panni di, il padre di Archie, prima della sua prematura scomparsa.Per gli amanti del, il 5 marzo 2021 è arrivata su Netflix la terza stagione della serie. Si tratta di una serie che appartiene alche ha come protagonisti un gruppo di giovani supereroi,, guidati da Dick Grayson, meglio conosciuto con lo pseudonimo di, il compagno di avventure di Batman.Quali avventure attenderanno i Titani? Non resta che scoprirlo guardando la serie su Netflix!In arrivo il 12 marzo 2021, la miniserie intitolata “” si configura come una sorta diper mostrareLa storia si svolge in un imprecisato futuro in cui un’azienda leader nel settore dello studio della genetica, rivela di saper individuare l’anima gemella di ciascun essere umano attraverso semplici test genetici. Ma quando tutto sembra funzionare perfettamente, un misterioso omicidio sconvolge la quiete portando alla luce diversi oscuri segreti che l’azienda nasconde.Insomma, gli amanti della fantascienza dalle sfumature distopiche potrebbero trovare molto interessante questo tipo di prodotto!Per gli appassionati di Formula 1, il 19 marzo 2021 arriverà la terza stagione di “”, una serie interamente impegnata a raccontare lo sport più veloce al mondo.sono gli ingredienti principali di questa docu-serie che immortala sorpassi, vittorie eDal 26 marzo 2021 debutterà su Netflix la prima stagione di “”, imperdibile per gli amanti delAmbientata nella, la serie dalle, avrà come protagonisti i celebri personaggi di Arthur Conan Doyle, ile il sagace e intuitivoIl 30 marzo 2021 arriverà su Netflix la sesta stagione di, serie di successo di. Come suggerisce il nome stesso, si tratta di una serie storica, ambientata nel IX secolo tra la Scandinavia e le isole della Gran Bretagna, in cui,, si intrecciano le vicende del vichingo Ragnarr Loðbrók.Chi ha amato serie come Spartacus o Game of Thrones, potrebbe trovare interessante anche questa!Se le serie in arrivo su Netflix a marzo non vi appassionano, il catalogo offre una gran quantità di prodotti alternativi, meno recenti ma lo stesso meritevoli di considerazione, anzi imperdibili!Si tratta di una serie ricca di emozioni e di storie che coinvolgono tutte le protagoniste del, in cui si intrecciano innumerevoli vicende, toccanti ma anche violente.Ogni puntata viene dedicata ad un preciso personaggio, anche a quelli minori, di cui si racconta la vita precedente l'arrivo nel carcere attraverso alcuniche aiutano il pubblico ad entrare nella psicologia di ognuno.Insomma, questa serie rappresenta, mostrando, serie di, grazie alla suapotrebbe essere definita “”. Tra misteri e strane sparizioni, un gruppo di giovani ragazzi si troverà ad affrontare esseri mostruosi provenienti dalI nostalgici degli accessori, della musica, dei vestiti, delle automobili e di tutti gli elettrodomestici inapprezzeranno sicuramente questa avvincente serie, così diversa e interessante rispetto alle altre del suo genere proprio perPer gli amanti deiè una delle serie insuperabili nel settore. Accanto a delitti intricati e di difficile risoluzione, la particolarità che la rende diversa e quindi unica, risiede nell’idea di affidare tutti i casi ad, supervisionati dalla loroe dai suoi assistenti legali. Molto spesso però ie la loro mentore si troveranno anche a dover camuffare alcune prove e a manipolare gli eventi, rendendo ancora più avvincente la trama e la bellezza della storia.Tratta dall’omonimo”, la serie targata Netflix ha riscosso un notevole successo tra utenti di tutte le età. La storia ruota interamente attorno alle avventure di un, accomunati tutti dal loro essereTutti sono dotati diattraverso cui riescono a viaggiare nel tempo e a salvare il mondo dagli antagonisti. Insomma, l’originalità e l’ironia che caratterizzano Umbrella Accademy, sono le qualità che la rendono una serie di supereroi molto diversa dalle altre e anzi, unica nel suo genere.Da pochi mesi su Netflix,è stata una dellepiù seguite e amate dagli utenti, dopo essere rimasta per settimane al primo posto nella classifica delle serie più viste sulla piattaforma.La serie, ambientata nell’, racconta la vita dellache, rimasta orfana, giunge in un orfanotrofio in cui sarà avviata dal custode al. Quella che inizialmente si presenta come una tragedia personale, con il tempo si rivelerà la sua più grande opportunità grazie a cui riuscirà apartecipando aLa bellezza di questa serie, al di là della storia, risiede nella profondità e, a volte, nella drammaticità con cui vengono raccontateGli amanti delnon potranno certo resistere al fascino didella serie infatti rappresenta, scollegato dalle altre, in cui l’unica costante rimane quella dell’Le puntate sono quindi immaginate in un futuro più o meno prossimo in cui i protagonisti alla fine sono irrimediabilmente soggiogati dalle macchine che l’uomo stesso ha ideato.Una delle serie più belle e gettonate di Netflix è senza dubbio, di produzione tedesca, che ha appassionato milioni di utenti grazie adAnche questa serie appartiene albasato sulla: i protagonisti si troveranno infatti a, nel passato e nel futuro, e la conoscenza di ogni piano temporale porterà ognuno di loro allaInsomma, Dark è un prodotto ben riuscito ma che richiede una certa attenzione proprio per lafra i personaggi. Non è quindi una serie consigliata se si vuole passare un po’ di tempo in maniera spensierata senza impegnarsi troppo a seguire la storia.Guarda il video con