Netflix Marzo 2021: nuove uscite film e serie tv

Serie Netflix marzo 2021: nuove uscite

Riverdale stagione 4 (dal 1 marzo) : attesissimo seguito della serie Teen con KJ Apa. Cos'è accaduto durante la notte dello Spring Break, e cosa è successo a Jughead? Forse lo scopriremo...

: attesissimo seguito della serie Teen con KJ Apa. Cos'è accaduto durante la notte dello Spring Break, e cosa è successo a Jughead? Forse lo scopriremo... Pacific Rim: La zona oscura (prima stagione, disponibile dal 4 marzo) : la serie anime è frutto del film omonimo del 2013 di Guillermo del Toro. Protagonisti della storia sono due fratelli, Hayley e Taylor. Le vicende hanno come sfondo l’Australia distrutta dall'invasione dei Kaiju, mostri giganti giapponesi, dopo la sconfitta dei Jaeger (robot giganti). Questi ultimi, che difendevano la terra, sono caduti e l’isola è stata evacuata da tutti gli esseri umani. I due giovani protagonisti, che cercano i genitori scomparsi, si imbatteranno in un robot ancora funzionante e decideranno di combattere.

: la serie anime è frutto del film omonimo del 2013 di Guillermo del Toro. Protagonisti della storia sono due fratelli, Hayley e Taylor. Le vicende hanno come sfondo l’Australia distrutta dall'invasione dei Kaiju, mostri giganti giapponesi, dopo la sconfitta dei Jaeger (robot giganti). Questi ultimi, che difendevano la terra, sono caduti e l’isola è stata evacuata da tutti gli esseri umani. I due giovani protagonisti, che cercano i genitori scomparsi, si imbatteranno in un robot ancora funzionante e decideranno di combattere. La coppia quasi perfetta (prima stagione, disponibile dal 12 marzo) : la serie tv è ispirata da un romanzo di John Marrs che in inglese si intitola The One. La trama prende corpo per rispondere a una serie di domande sull’amore: si tratta di genetica? Si può trovare l’amore grazie a un test del DNA? La possibilità di fare questo test metterebbe in crisi anche coppie felici?

: la serie tv è ispirata da un romanzo di John Marrs che in inglese si intitola The One. La trama prende corpo per rispondere a una serie di domande sull’amore: si tratta di genetica? Si può trovare l’amore grazie a un test del DNA? La possibilità di fare questo test metterebbe in crisi anche coppie felici? Il mondo segreto dei pirati (prima stagione, disponibile dal 15 marzo) : si tratta di una docu-serie che racconta la vera storia dei pirati dei Caraibi grazie al parere di alcuni esperti e alle rievocazioni. Non solo violenza e saccheggi in questa ricostruzione, ma anche la capacità dei pirati di creare una repubblica egalitaria tra le storie dei pirati più terribili che abbiano mai solcato i sette mari.

: si tratta di una docu-serie che racconta la vera storia dei pirati dei Caraibi grazie al parere di alcuni esperti e alle rievocazioni. Non solo violenza e saccheggi in questa ricostruzione, ma anche la capacità dei pirati di creare una repubblica egalitaria tra le storie dei pirati più terribili che abbiano mai solcato i sette mari. Sky Rojo (prima stagione): questa serie Netflix Original spagnola nata dall’idea di Esther Martinez e Alex Pina - già conosciuto per La casa di carta - vede come protagoniste tre prostitute. Le donne vogliono sfuggire al loro protettore, Romeo, per dare una svolta alla loro vita ma quest’ultimo ha tutt’altre intenzioni. Riusciranno le protagoniste a sfuggirgli?

Film Netflix marzo 2021: nuove uscite

Biggie: I Got a Story to Tell (in uscita il 1° marzo) : questo docu-film è per tutti gli amanti del rap e racconta la storia della leggenda The Notorius B.I.G o Biggie Smalls, morto assassinato il 9 marzo 1997 quando aveva 24 anni. Al prodotto hanno collaborato sia la madre del rapper che un suo amico per raccontare la storia di un omicidio che, a tutti gli effetti, non è ancora stato risolto.

: questo docu-film è per tutti gli amanti del rap e racconta la storia della leggenda The Notorius B.I.G o Biggie Smalls, morto assassinato il 9 marzo 1997 quando aveva 24 anni. Al prodotto hanno collaborato sia la madre del rapper che un suo amico per raccontare la storia di un omicidio che, a tutti gli effetti, non è ancora stato risolto. Girl Power – La rivoluzione comincia a scuola (disponibile dal 3 marzo) : la protagonista di questo film per ragazzi è Viv, giovane di 16 anni che, stanca del sessismo e del disinteresse per la questione che viene mostrato nel suo liceo, decide di pubblicare una fanzine anonima che trae ispirazione da una sua amica e da sua madre ribelle. Da qui deriveranno una serie di eventi che porteranno a una vera e propria rivoluzione per la causa femminista.

: la protagonista di questo film per ragazzi è Viv, giovane di 16 anni che, stanca del sessismo e del disinteresse per la questione che viene mostrato nel suo liceo, decide di pubblicare una fanzine anonima che trae ispirazione da una sua amica e da sua madre ribelle. Da qui deriveranno una serie di eventi che porteranno a una vera e propria rivoluzione per la causa femminista. La sentinella (disponibile dal 5 marzo) : questo film francese racconta la storia della 33enne Klara, soldatessa d’élite dell'esercito che - tornata dalla Siria e trasferitasi a Nizza con sua sorella e sua madre - decide di prendere parte all’operazione sentinella. Sua sorella Tania viene violentata e uccisa e, dopo la tragedia, Klara cercherà gli assassini.

: questo film francese racconta la storia della 33enne Klara, soldatessa d’élite dell'esercito che - tornata dalla Siria e trasferitasi a Nizza con sua sorella e sua madre - decide di prendere parte all’operazione sentinella. Sua sorella Tania viene violentata e uccisa e, dopo la tragedia, Klara cercherà gli assassini. Yes Day (disponibile dal 12 marzo): questo film per famiglie diretto da Miguel Areta e basato sul libro per ragazzi omonimo vede come protagonisti Allison e Carlos, genitori severi che alle richieste dei loro figli rispondono spesso di no. Proprio per questo, un giorno, decidono di regalare ai bambini 24 ore di soli sì nelle quali non possono mai negare quello che i figli chiedono...con conseguenze estremamente divertenti!

Come ogni mese Netflix propone una serie di nuovi contenuti, film e serie tv che usciranno nel corso del mese di marzo. Questo mese l’offerta è ricca come al solito e ci sono una carrellata diimperdibili. Vediamo insieme, tra storie di pirati e serie anime, tra docu-film su casi irrisolti e divertenti commedie, ilCi sono una serie di titoli attesi e importanti tra le nuove serie tv Netflix marzo 2021:Vediamo ora i film in uscita a marzo e i titoli che più sono attesi nel catalogo film Netflix marzo 2021: