San Valentino 2021 su Netflix: i film da non perdere

Febbraio è iniziato da qualche giorno e questo significa solo una cosa:. Il giorno nel quale si celebra l’amore, concedersi la visione di un film romantico è d’obbligo: ma quale scegliere? Ecco alcune idee per un San Valentino da passare guardando unLa prima pellicola, del 2018, racconta l’amicizia che dura da una vita di, che per proteggere questo straordinario, hanno stabilito delle, tra le quali c'è quella che, Noah, pena la fine della loro amicizia.Tuttavia,, conosciuto nella scuola per essere un rubacuori. A questo punto Elle deve fare una scelta: l'amicizia o l'amore. E visto l’incredibile successo che questo film ha ottenuto,: the kissing booth 2, dove ritroviamo Elle e Lee un anno più tardi, alle prese con: come si comporteranno i due amici per la pelle questa volta?La storia inizia con la nostra protagonista,, studentessa delle superiori, che decide di scrivere unaa ogni ragazzo che le è mai piaciuto, per poi chiuderle in una scatola sotto il suo letto. Questo finché sua sorella piccola non trova la scatola e per cercare di aiutare la vita amorosa di Lara Jean,tutte le lettere. Le ripercussioni sono a dir poco: riuscirà Lara Jean a trovare finalmente l’amore? Per rispondere a questa domanda Netflix ha deciso di produrre, infatti Tutte le volte che ho scritto ti amo ha unche si chiama PS: ti amo ancora e il 12 febbraio, in tempo per San Valentino, uscirà il terzo capitolo della saga: Tua per sempre.Se hai già visto Tutte le volte che ho scritto ti amo e sei innamorata/o del, allora non potrai perdere un altro suo film romantico: The perfect date. Incontrerai, un liceale all'ultimo anno, col sogno di entrare a, e per farlo sta iniziando afacendo qualche lavoretto extra. E proprio per guadagnare soldi per Yale lui, un suo amico e una sua amica decidono di lanciare, in cui Brooks si offre come accompagnatore ideale per tutte le occasioni. Tra varie peripezie il nostro protagonista scoprirà cosae inizia a lottare per ottenerlo.Your Name è un’anime toccante e romantico che racconta la storia di due ragazzi e di unoche li lega: ogni tanto. Questo strano avvenimento si fa via via più frequente, costringendo così i due ale abitudini e la vita dell’altro. Ma una strana ombra cade sul loro rapporto così strano, e: riuscirà lui a impedire che il peggio accada per ritrovarla in carne e ossa un giorno?Infine torniamo nel mondo delle commedie romantiche di Netflix per parlare di un film che tratta un tema insolito:. Jodi è una ragazza di sedici anni alta, ma dopo anni di goffaggine e imbarazzo, decide di provare amettendosi in gioco: ma è sicura di sapere cosa vuole? Rimarrà invischiata in un triangolo con due compagni di classe: quale sarà quello giusto per lei?