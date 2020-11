Maradona, i 10 gol più belli della leggenda del calcio

Diego Armando Maradona: i 10 gol più belli

Argentinos-Boca Juniors, 9 novembre 1980

Barcellona-Real Madrid, 26 marzo 1983

Napoli-Pescara, 2 settembre 1984

Napoli-Verona, 20 ottobre 1985

Napoli-Juventus, 3 novembre 1985

Inter-Napoli, 10 novembre 1985

Italia-Argentina, 5 giugno 1986

Argentina-Inghilterra, 22 giugno 1986

Argentina-Belgio, 25 giugno 1986

Boca Juniors-Belgrano, 9 giugno 1996

, leggenda indiscussa del, è morto ieri mercoledì 25 novembre all’età di 60 anni. Considerato uno dei piùdi tutti i tempi, se non il migliore in assoluto, è stato ancheSoprannominato “” (Il ragazzo d’oro), il suo nome ha attraversato diverse generazioni e da ieri tutti lo piangono con omaggi da ogni parte del mondo.I risultati dell’autopsia hanno rivelato che il campione è morto a causa di un'. Lo scorso 4 novembre aveva anche subito una delicata operazione al cervello per la rimozione di un. Per omaggiarlo, noi di Skuola.net abbiamo deciso di riproporvi i suoiRiconosciuto come il, Diego Armando Maradona ha dato prova del suo grandioso talento calcistico durante tutta la sua. I tifosi lo ricordano per la partecipazione ai, per ildurante i quarti di finale contro l’Inghilterra, per ilnel 1995 e per la sua perseveranza come. Consapevoli che l’accostamento del nome di Maradona e del sostantivo “classifica” costituiscano un ossimoro di fronte ad una, anche noi di Skuola.net abbiamo voluto omaggiare il campione proponendo i suoi. Vediamoli insieme.Il portiere, prima della competizione con la squadra di, definì il campione come “parecchio gordo per farmi paura”. In poche parole, disse ai giornalisti che non aveva paura di lui. Diego, però, gli fecee la sua squadra vinse la partita.Gol con la maglia delcontro il Real Madrid nello stadio. La partita si concluse 2-1.Gol in rovesciata da terra di Maradona durantein occasione dellagiocata davanti a 25.000 spettatori.Durante la partita del 20 ottobre 1985 il Napoli sta battendo il Verona 2-0 quando Maradona, ricevuto un lancio dalle retrovie, trasforma una palla innocua in una magia da ricordare.Negli anni ottanta tutti credevano che fosse impossibile battere la. Maradona ci riuscì.Gol di Maradona duranteche si concluderà con il risultato di 1-1.Il gol di Maradona contro l'Italia con il racconto di Victor Hugo Morales. Un gole non banale, tipico del campione.Secondo gol di Diego Armando Maradona nei quarti di finale dellatra l'Argentina e l'Inghilterra del 22 giugno 1986 allo[centee]Secondo gol di Diego Armando Maradona nella competizionedurante il Campionato mondiale di calcio 1986. Il torneo sarà poi vinto dall’, riconfermandosi campione del mondo per la seconda volta.Uno degli ultimi gol del campione durante la partita della sua squadra,, con Belgrano. Vinta 2-0.