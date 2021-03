Zitti e buoni dei Maneskin: testo e significato Sanremo 2021

“Zitti e buoni” dei Maneskin: il testo e il significato

Si chiama "" il brano con cui il gruppo pop rockpartecipa alla 71esima edizione del. La loro carriera, iniziata con la partecipazione al talent show, è marcata da singoli che hanno avutoin Italia e in Europa, tra cui "", "", "" e "".Ecco ile ildel brano che porteranno a Sanremo, "".Hanno tra i 20 e i 21 anni e si confermano come l') a partecipare alla 71esima edizione al. Dopo aver collezionato innumerevoli sold out nella loro prima, la band composta da Damiano, Victoria, Thomas e Ethan è pronta a salire sul palco dell'Ariston con il brano "". Come raccontato da Damiano, frontman del gruppo, nell'esclusiva Sanremo su RaiPlay, il loro inedito è un "pezzo che parla principalmente di redenzione e voglia si spaccare il mondo con la musica". Per loro la partecipazione a Sanremo sarà unadopo mesi di lockdown non solo perché potranno ritornare ad esibirsi live ma anche perché sono consapevoli di aver raggiunto unadella loro vita. Ecco il testo.Loro non sanno di che parloVoi siete sporchi fra' di fangoGiallo di siga' fra le ditaLo con la siga' camminandoScusami ma ci credo tantoChe posso fare questo saltoAnche se la strada è in salitaPer questo ora mi sto allenandoE buonasera signore e signoriFuori gli attoriVi conviene toccarvi i coglioniVi conviene stare zitti e buoniQui la gente è strana tipo spacciatoriTroppe notti stavo chiuso fuoriMo' li prendo a calci 'sti portoniSguardo in alto tipo scalatoriQuindi scusa mamma se sto sempre fuori, maSono fuori di testa ma diverso da loroE tu sei fuori di testa ma diversa da loroSiamo fuori di testa ma diversi da loroSiamo fuori di testa ma diversi da loroIoHo scritto pagine e pagineHo visto sale poi lacrimeQuesti uomini in macchinaNon scalare le rapideScritto sopra una lapideIn casa mia non c'è DioMa se trovi il senso del tempoRisalirai dal tuo oblioE non c'è vento che fermiLa naturale potenzaDal punto giusto di vistaDel vento senti l'ebrezzaCon ali in cera alla schienaRicercherò quell'altezzaSe vuoi fermarmi ritentaProva a tagliarmi la testaPerchéSono fuori di testa ma diverso da loroE tu sei fuori di testa ma diversa da loroSiamo fuori di testa ma diversi da loroSiamo fuori di testa ma diversi da loroParla la gente purtroppoParla non sa di che cosa parlaTu portami dove sto a gallaChe qui mi manca l'ariaParla la gente purtroppoParla non sa di che cosa parlaTu portami dove sto a gallaChe qui mi manca l'ariaParla la gente purtroppoParla non sa di che **** parlaTu portami dove sto a gallaChe qui mi manca l'ariaMa sono fuori di testa ma diverso da loroE tu sei fuori di testa ma diversa da loroSiamo fuori di testa ma diversi da loroSiamo fuori di testa ma diversi da loroNoi siamo diversi da loro