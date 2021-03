Voce di Madame: testo e significato Sanremo 2021

“Voce” di Madame: il testo e il significato

, pseudonimo di Francesca Calearo, ha invaso il palco di Sanremo con il suo charme e la sua eleganza. "" è il titolo del brano inedito che la giovane cantante ha proposto al Festival della Canzone Italiana, andiamo quindi a scoprirnedel testo che ha incantato la prima serata di Sanremo 2021.La prima serata diabbiamo potuto scoprire anche il brano cheha presentato sul prestigioso palco: ""., ma di una canzone dalla, anche se chi conosce lo stile della cantante non farà fatica a riconoscerlo anche in questo ultimo lavoro. Andiamo quindi a leggere il testo della canzone che abbiamo ascoltato.Mi ricordo di teRicordo i mille giri sulle giostre su di teHo fatto un'altra canzoneMi ricorda chi sonoHo messo un altro rossetto sopra il labbro superioreNegli occhi delle serrande si stenderanno e io spariròL'ultimo soffio di fiato e sarà la voce ad essere l'unica cosa più viva di meVoglio che viva a cent'anni da meFumo per sbarazzarmi di leiMa torna da meDove sei finita amoreCome non ci sei piùE ti dico che mi manchiSe vuoi ti dico cosa mi mancaAdesso che non ci sono piùAdesso che ridono di meAdesso che non ci sei piùNon so seTi ricordi di meQuanto bello abbracciartiChe mi mancavi tantoSarà bello abbracciartiDirti mi sei mancataIn un bosco di meC'è un rumore incessanteE lo faccio da parteTu sei la mia voceMi ricordo di teMi vedevano ridere solaMa eri teHo baciato un foglio biancoE la forma delle mie labbraHa scritto da dove nasci tu e che non morirai e seNegli occhi delle serrande si stenderanno e io spariròL'ultimo soffio di fiato darà la voce a quella che è l'unica cosa più viva di meVoglio che viva a cent'anni da mePerché in giro mi chiedon di meE mi chiedo di te anch'ioDove sei finita amoreCome non ci sei piùE ti dico che mi manchiSe vuoi ti dico cosa mi mancaAdesso che non ci sono piùAdesso che ridono di meAdesso che non ci sei piùNon so seTi ricordi di meQuanto bello abbracciartiPer sentirti un po' a casaSarà bello abbracciartiDirti mi sei mancataIn un bosco di meC'è un rumore incessanteE lo faccio da parteTu sei la mia voceBaby ne ho fatteBaby ne ho fatta di stradaBaby ti ho cercato in ogni doveNelle corde di gente che non conoscoMa in fondo bastava guardarsi dentro più che attornoSei sempre stata in me e non me ne rendevo contoDove sei finita amoreCome non ci sei piùE ti dico che mi manchiSe vuoi ti dico cosa mi mancaAdesso che non ci sono piùAdesso che ridono di meAdesso che non ci sei piùIo so cheTi ricordi di mePerché è bello abbracciarmiPer sentirti un po' a casaTi ricordi le nottiChe urlavamo per stradaMa nel bosco di meOra siamo tornateE per sempre saràChe tu sei la mia voceE noi siamo tornateE per sempre saràSì per sempre saràChe tu sei la mia voce