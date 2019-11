Ludovica Bizzaglia, intervista su Skuola.net: tutte le curiosità sull'attrice

Ludovica Bizzaglia ospite della Skuola Tv

Non perdere la puntata con Ludovica Bizzaglia

Torna anche questa settimana l’appuntamento con laOspite della videochat, che andrà in ondain punto, saràche dopo aver debuttato al cinema e in Tv, raccogliendo giudizi super positivi, è al momento impegnata con una web serie di successo. Non hai capito di chi stiamo parlando? Leggi l’articolo e scoprilo!Guarda anche:Sarà la simpaticissimal’ospite della puntata di domani della Skuola Tv!Con lei parleremo di tantissime cose, partendo da alcuneTanti infatti i ragazzi come te che vorrebbero intraprendere la carriera di attore, è quindi giusto dar loro dei consigli. E chi meglio di Ludovica Bizzaglia può darli? In questo momento, infatti, la possiamo seguire comeMa sono tantissimi i ruoli interpretati fino ad oggi che l'hanno resa famosa: si passa dal cinema, dove ha lavorato con registi come Neri Parenti e Carlo Vanzina, fino alla Tv, con partecipazioni in Don Matteo, Un posto al sole, Immaturi - La serie, L'allieva.Non mancherà poi l’occasione diSì, hai capito proprio bene! Abbiamo chiesto infatti alla nostra community di mandarcida fare agli ospiti della Skuola Tv. Curioso di sapere come se la caverà Ludovica? Non ti resta che guardare la puntata di domani in onda alle 17.30 in punto, per saperlo!Eccezionalmente la puntata saràIn studio ci sarannoche avete già conosciuto nelle precedenti puntate, affiancata dal creatorormai volto noto di Skuola.net. Domani quindi non ti resta che terminare in fretta i compiti in modo da esser libero alleNon vorrai mica perdere la nostra puntata dellaRicorda quindi che hai un appuntamento a cui non puoi assolutamente mancare. Quale miglior modo per trascorrere il pomeriggio guardando la nostra videochat?!