Massimo Bisotti, intervista su Skuola.net: tutte le curiosità sullo scrittore

Massimo Bisotti ospite della Skuola tv!

Non perdere la puntata

Con il nuovo anno torna l’appuntamento più atteso dei ragazzi, quello con laOspite della prima puntata di questo 2020, che andrà in onda domanisarà lo scrittore, autore di diversi romanzi di successo. Sì, hai capito bene, sarà proprio lui a venirci a trovare nella prossima videochat!Conparleremo di tantissime cose, partendo da alcune domande sulla sua carriera di scrittore iniziata presto, quando aveva solo 20 anni.Tanti, infatti, i ragazzi che proprio come lui vorrebberoE chi meglio di lui può dare dei consigli per raggiungere questo obiettivo? Non mancherà poi l’occasione diMassimo Bisotti, facendololo ovviamente in modo originale come solo noi di Skuola.net sappiamo fare. Abbiamo chiesto infatti alla nostra community di mandarcida fare agli ospiti. Curioso di sapere come se la caverà? Non ti resta che guardare la puntata per scoprirlo!La puntata saràe collaudata! In studio ci saranno infattiattrice che chi ci segue da tempo conosce molto bene, e, scrittore, ormai volto noto di Skuola.net. Non ti resta che terminare in fretta i compiti in modo da esser liberoe non perdere così l’appuntamento con la Skuola Tv!