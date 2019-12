Stash, intervista su Skuola.net: tutte le curiosità sul frontman dei The Kolors

Stash ospite della Skuola tv!

Non perdere la puntata con Stash

Anche questa settimanaOspite della prossima videochat, programmata persarà il frontman di un gruppo musicale molto amato dai giovani. Assieme alla sua band è diventato famoso pere molto ambita tra coloro che sognano di affermarsi nel mondo della musica e del ballo.Si hai capito proprio bene,, voce deiCon Stash parleremo di tantissime cose, partendo da alcune domande sulla suae poi proseguita fuori, successo dopo successo. Sono tanti infatti i giovani che sognano di intraprendere una carriera musicale partendo proprio dal talent di Canale 5, che ogni anno dà la possibilità a tanti ragazzi talentuosi di affermarsi in campo musicale o in quello del ballo. E chi meglio di Stash può darti degli ottimiDopo la vittoria ad ‘Amici’ i The Kolors hanno intrapreso una carriera invidiabile arrivando a calcare anche il palco dell’Ariston in occasione delello scorso anno.Non mancherà poi l’occasione di scoprire qualcosa di più su Stash, che magari non tutti sanno, neanche i suoi numerosi followers. Sì, hai capito proprio bene! Abbiamo chiesto infatti alla nostra community di mandarcida fare agli ospiti della Skuola Tv. Curioso di sapere come se la caverà Stash?La puntata sarà condotta da unaIn studio ci saranno infattiattrice che chi ci segue da tempo conosce molto bene, escrittore, ormai volto noto di Skuola.net. Domani non ti resta che terminare in fretta i compiti in modo da esser libero alle