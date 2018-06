Zingarello di Ghali: testo, parole della canzone e curiosità

Ghali è tornato con un nuovo singolo: Zingarello è su tutte le piattaforme di streaming e negli online store. Lo ha annunciato Ghali stesso sulle Instagram Stories, dicendo anche che il brano è nato in collaborazione con Sick Luke, il beatmaker della Dark Polo Gang. Il singolo è stato interamente prodotto a New York, come si vede dai post pubblicati sul profilo del rapper.

Nel testo ci sono molti riferimenti alla vita quotidiana di Ghali: non poteva mancare la mamma, ma si parla anche del quartiere "Baggio", dove l'artista è cresciuto, la linea di autobus che è solito prendere a Milano (la 91) e la sua gigantografia pubblicitaria in piazza del Duomo a Milano.

Zingarello Ghali: audio della canzone

Zingarello di Ghali: testo e parole

Ehi, ehi ehi ehi, sah, ehi, ahNon mi sento tanto bene, non mi sente tanto bene broEhiSick Luke, Sick Luke

[Ritornello: Ghali & Sick Luke]

Come stai? (Sto)

Non può andare meglio, yeah

Anche se questi mi augurano il peggio, yeah yeah

Ho i sogni che mi tengono sveglio, yeah

Mamma mi diceva: "Ti mando in collegio", yeah yeah

I soldi non avranno la meglio

Te lo spiego in disegno

The book is on the table, yeah (shh)

Non farmi il lavaggio del cervello

Son Baggio zingarello

Faccio un braccio di ferro, yeah, uuh

[Strofa 1: Ghali]

Fai da te

Se la fortuna è mai da te

No problema, dai vabbè

Non piangere, callate

Guai a te

Muori ora che perdi like (ahi)

Tra un'ora affondo 'sto airlines

Sei fuorigioco, sei offside, yeah, ehi

Torre di Pisa so' storto e non cado

Quest'intervista sembra un terzo grado

Aspiro e spiro zucchero filato

Tu perdi tempo, orologio bucato

Scemo so' sveglio dal coma, ehi

Come la mettiamo ora, uoo

Tunisino nuova icona, ehi

Mai rubato bici in zona

Sto, sulla 91

Sembra Need for Speed (ehi ehi)

Non mi fido di nessuno (uo)

Perché qua niente è free

Sogni andati in fumo

E in tasca ho 4 g

Non ti mando a fanculo

Per me tu sei già lì

[Ritornello: Ghali & Sick Luke]

Come stai? (Sto)

Non può andare meglio, yeah

Anche se questi mi augurano il peggio, yeah yeah

Ho i sogni che mi tengono sveglio, yeah

Mamma mi diceva: "Ti mando in collegio", yeah yeah

I soldi non avranno la meglio

Te lo spiego in disegno

The book is on the table, yeah (shh)

Non farmi il lavaggio del cervello

Son Baggio zingarello

Faccio un braccio di ferro, yeah, ehi

[Strofa 2: Ghali]



Vado a lavoro con calmaPoi torno a casa di frettaQui sto fumando una palmaAlfa, beta, gamma, deltaMa prima di fare i soldiNoi abbiamo fatto i sogniTu che nei video li lanci mi immagino dopo mentre li raccogli a 90 ahahah (ahah)Manco la mostro che tutti mi dicono falla (f-f-f-f-falla)Faccio un tiro e ti mando a casa prima che mi salga, ehiNe faccio su una, Samir ne fa un'altraSpengo sulla tua coda di pagliaCadi se sventolo la tovagliaUuh, ehi, oh noQuando vedo la mia faccia sopra il DuomoQuando entra la mia squadra è GrifondoroLa tua tipa è stanca di te vuole un uomo (STO)

[Ritornello: Ghali]

Come stai? (Sto)

Non può andare meglio, yeah

Anche se questi mi augurano il peggio, yeah yeah

Ho i sogni che mi tengono sveglio, yeah

Mamma mi diceva: "Ti mando in collegio", yeah yeah

I soldi non avranno la meglio

Te lo spiego in disegno

The book is on the table, yeah (shh)

Non farmi il lavaggio del cervello

Son Baggio zingarello

Faccio un braccio di ferro, yeah