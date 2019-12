Tutto questo sei tu di Ultimo: testo e video della canzone

Tutto questo sei tu: il video ufficiale

È uscito ildel nuovo singolo di, “Tutto questo sei tu”. I protagonisti del video, diretto da Emanuele Pisano, sono, che interpretano la storia di una coppia che si ama, che condivide attenzioni e piccoli gesti ma che sa anche cadere nelle incomprensioni. Solo alla fine si vede che il loro amore vince nonostante i malintesi, le paure e le distanze.Ultimo è il cantante più ascoltato su Spotify nel 2019 con oltre 713 milioni di stream. Nella sua breve carriera ha già ricevuro 32 dischi di platino, 17 dischi d’oro e tutti e 3 i suoi album sono presenti nella top 10 della classifica semestrale FIMI/Gfk dei dischi più venduti. Il nuovo video, pubblicato solo ieri, conta già più di 570.000 visualizzazioni.La melodia intensa e la forza dei cori accompagnano la voce del cantautore ed esplodono coinvolgendo chi ascolta in un crescendo di suoni ed emozioni. Qui sotto il testo della canzone.Ho bisogno adesso di un sognoIn questa strada in cui mi ricordoOra è buio ed è vuoto intornoE alla fine sai che non dormoMa ho paura chePossa perdersiQuesto vivereSa confonderciOh ohHo bisogno di una rispostaSole che esca nella tempestaNon rinchiuderti in una stanzaTrova fuori la tua certezzaMa ho paura chePossa perdersiQuesto vivereSa confonderciHo bisogno di amartiMa non come vuoi tuCompletare i tuoi gestiSpegnerti la tvQuesto senso di nientePassa se ci sei tuQuanto costa averti dentroÈ come l'immensoÈ lo stesso e il diversoTutto questo sei tuCome vola il tempoVedi adesso me lo ricordoTu che lo ami ti darei il freddoSe solo avessi in tasca l'invernoMa ho paura chePossa perdersiQuesto vivereSa confonderciHo bisogno di amartiMa non come vuoi tuCompletare i tuoi gestiSpegnerti la tvQuesto senso di nientePassa se ci sei tuQuanto costa averti dentroÈ come l'immensoE' lo stesso e il diversoTutto questo sei tuPioggia e stelle che cadono giùTutto questo sei tuMare calmo nei tuoi occhi bluHo bisogno di amartiMa non come vuoi tuCompletare i tuoi gestiSpegnerti la tvQuesto senso di nientePassa se ci sei tuQuanto costa averti dentroÈ come l'immensoE' lo stesso e il diversoTutto questo sei tuUltimo è il piùdi sempre ad esibirsi negli stadi. Con più digià venduti in pochi mesi, inizierà il suo tour live ilIl tour prenderà il via dalloper concludersi il 19 luglio al(sold out) e comprende altre: Torino (Stadio Comunale), Firenze (doppia data di cui una già sold out allo Stadio Artemio Franchi), Napoli (doppia data di cui una già sold out allo Stadio San Paolo), Milano (doppia data di cui una già sold out allo stadio San Siro), Modena (Stadio Alberto Braglia), Ancona (Stadio del Conero), Pescara (Stadio Adriatico – Giovanni Cornacchia), Bari (Stadio San Nicola) e Messina (Stadio San Filippo).