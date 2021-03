Netflix La coppia quasi perfetta: da vedere o no? Cosa ne pensiamo

La coppia quasi perfetta: sinossi e trama della nuova serie Netflix

E se qualcuno ti dicesse che è, ti sottoporresti al? Proprio quest'ultimo, assieme all’amore e alle complicazioni nel trovare la persona alla quale siamo predestinati sono i punti focali della serie tvNoi di Skuola.net l'abbiamo vista, ecco il nostro giudizio!Amare ed essere amati,È sempre necessario avere la certezza matematica che il nostro partner sia al 100% compatibile con noi? Ebbene, nel presente del telefilmsembra che tutti siano ossessionati dal trovare “the one”,, che garantisce di renderti per sempre felice e contento con. Spesso però non si mette in conto che il costo da pagare è davvero molto alto, come ben sa l’ideatrice di questa piattaforma, la donna che ha reso, e che quindi,ma è così? Man mano che le puntate si susseguono ci addentriamo nei meandri di relazioni stabili destinate a franare, nuove relazioni che potrebbero essere morte prima di nascere e segreti che non sono destinati a rimanere tali.Dare uno sguardo a un ipotetico presente dominato dalla smania del cercaresbirciare fino a che punto le persone possono spingersie vederli cadere quando il peso diventa troppo. Insomma,riesce a dare uno scorcio quanto maidi un mondo distopico pieno di personaggi che risultanoe che riescono ad acquistare umanità e complessità. La seriecreata e scritta da Howard Overman, partendo dalle pagine delrisulta quindi un buon prodotto da godersi in un weekend di zona rossa, senza troppe pretese, che però, se presa nel modo giusto,e su ciò che cerchiamo in esse.Il punto debole di questa seria dagli spunti molto validi. Infatti ci sono alcune vicende e momenti dovee lo spettatore si ritrova spaesato in un susseguirsi di avvenimenti apparentemente senza un filo logico, che evidentemente sarebbero dovuti essere gestiti meglio. Più di un paio di volte si ha la netta sensazione che la gestione del timing dell’episodio sia stata fatta più perle vicende che per raccontarle nel migliore dei modi. Inoltre, spessoche segue le vicende personali e amorose, invece di alternarsi immettendo brio nella storia,generale, cercando di aggiungere quel velo di mistero, ma. Nonostante tutto, però, la serie risulta comunque abbastanzae sicuramente meritevole di almeno un paio d’ore strappate a un noioso pomeriggio.Guarda il video sui