Dopo Il Collegio arriva La Caserma: quando inizia, dove vederlo e cosa sappiamo

La Caserma: il nuovo docu-reality su Rai2

La Caserma: chi saranno i protagonisti del nuovo reality di Rai2?

è lo show che ormai da mesi è riuscito a farsi amare da grandi e piccini,. Purtroppo però è ormai quasi arrivato alle battute finali: sono infatti poche le puntate che ci dividono dalla sua fine.Sembrerebbe infatti che la Rai abbia già in serboScopriamone di più.Se ormai, non essere troppo triste in vista della sua conclusione nel giro di poche settimane:. Questo nuovo reality che sta per partire , realizzato da Rai2 in collaborazione con Blu Yazmine e basato sul format internazionale ‘Lads Army’, è un mix avvincente traMa di cosa parla?È tutto quasi prontoche porterà unVedremo una nuova squadra di ragazzi, che però, invece di seguire le lezioni scolasticheSecondo indiscrezioni,e la location scelta è una caserma di montagna a Levico, in provincia di Trento. I casting per la; questo è l’annuncio che preannunciava la ricerca dei coraggiosi concorrenti: “Quante volte ti sei sentito dire “avresti dovuto fare il militare”? Hai voglia di vivere un’esperienza d’altri tempi e spingerti oltre i tuoi limiti? Non temi l’attività fisica e sei pronto a dare il massimo per raggiungere i tuoi obiettivi?” Dunque non ci resta che aspettare!