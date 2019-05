Jambo di Giusy Ferreri e Takagi & Ketra: testo e canzone

Il testo di “Jambo”, il nuovo singolo di Takagi & Ketra con Giusy Ferreri e Omi

“Jambo” è già una delle hit dell'estate 2019?

Da dove viene l'idea di "Jambo"?

Ma chi sono Takagi e Ketra?

Per questmolti degli artisti hanno già iniziato a far uscire delle vere e proprie bombe, e ovviamente anchenon hanno voluto decisamente essere da meno.Nella speranza di riscuotere lo stesso successo che l’anno scorso aveva ottenuto con, la cantante palermitana ha deciso di collaborare con il duo di produttori più in voga del momento,, e il, già conosciuto per la sua hit “Cheerleader” che aveva spopolato qualche anno fa e che ancora ci ritroviamo a canticchiare.I don’t need another reasonyou’re not enough for melet’s make some memoriesE non c’è bisogno di nientehai-hai-hai-haiquando la notte ti prendehai-hai-hai-haitra il cielo e la savana tutto giravajambo bwanadicevi tuguardando meSegui il fiume all’orizzontedove l’estate non cambia coloreed è più vicino anche il sole sopra la linea dell’equatoretu dimmi che vuoi restare con me se il mare è bluvoglio andarci con teE non c’è bisogno di nientehai-hai-hai-haiquando la notte ti prendehai-hai-hai-haitra il cielo e la savana tutto giravajambo bwanadicevi tuguardando meYou’re at the top of the worldcontinua a ballarebeautiful horizonfino a quando ti pareyou and mecome un’onda che saleand keep dancinge continua a cantarefinché il tempo non scadefinché il mondo non cadeE non c’è bisogno di nientehai-hai-hai-haiquando la notte ti prendehai-hai-hai-haitra il cielo e la savana tutto giravajambo huanadicevi tuguardando meSebbene la suaricordino quello di “Amore e capoeira”, il sound del nuovo singolo “” sembra tendere più verso dei, probabilmente dovuti alla partecipazione dell’artista giamaicano Omi.Per ora il singolo ha già riscosso, tanto che sicuramente avrete già avuto modo di ascoltarlo ine di lasciarvi coinvolgere dalle sue note allegre e ritmate, ma per ildobbiamo ancora aspettare: vi basti sapere che è già stato girato tra Tanzania, Giamaica e Zanzibar…Innanzitutto, partiamo con il rispondere alla domanda che viene più frequentemente posta dai fan e da tutti gli ascoltatori del nuovissimo pezzo: “Cosa significa la parola ''?”A rispondere sono statiin persona, che hanno raccontato di aver scoperto, durante il viaggio fatto recentemente da Takagi in Africa, che lì ilè proprio “Jambo Bwana” o, semplicemente, “”.Da qui è nata l’idea di produrre una nuova hit estiva che non poteva avere nome più azzeccato, ed in quanto ormai regina dei tormentoni estivi, il duo ha ben pensato di scegliere proprio la giovanesono due produttori che nel 2012 danno vita al duo di producer che prende il nome di Takagi & Ketra.Tra gli artisti con i quali hanno collaborato figurano nomi di una certa importanza come ad esempio Fabri Fibra, Calcutta, Laura Pausini, Mika, Jake La Furia, Marracash, Briga e Federica Abbate.Alla loro discografia appartiene anche “” di Lorenzo Fragola insieme ad Arisa e “” di Calcutta, il maggior esponente della musica indie.Insomma, i duepossono vantare di aver collaborato con artisti di grande successo ed è proprio per questo che, astutamente, Giusy Ferreri ha deciso di unire i loro talenti al proprio e di dare vita a unche ha già iniziato a riscuotere un