Regina del Rock italiano, Loredana Bertè, è considerata una delle interpreti più importanti della musica italiana grazie soprattutto alla sua forte personalità vocale e interpretativa sin dagli anni settanta.

Da oggi, 10 maggio, possiamo ascoltare su tutte le radio il suo nuovo singolo “Tequila e San Miguel” in collaborazione con Tommaso Paradiso e Calcutta con l’obiettivo di accaparrarsi un posto tra i tormentoni estivi.

Loredana però, in queste settimane è impegnata con il tour di supporto a Libertè, che ha annunciato dopo la partecipazione al Festival di Sanremo 2019 con il raggiungimento del 4° posto.

Tommaso Paradiso è alle prese con il tour che ha tenuto nei maggiori palasport italiani e che porterà anche a Circo Massimo a Roma, con i biglietti che sono già in prevendita su TicketOne.



Anche Calcutta, proprio come gli altri due, è in giro per l’Italia con il tour che ha organizzato per il suo ultimo albumGiusto per non farsi mancare niente, per la produzione del brano sono stati chiamati, il duo di producer dalle mani d’oro è in grado di trasformare qualsiasi cosa sulle quali mettano le mani in puro materiale da zona alta della classifica.

Testo Tequila e San Miguel Loredana Berté (con Tommaso Paradiso, Calcutta, Takagi & Ketra)

Oh-oh-ohOh-oh-oh

[Ritornello]

Non ne posso più di quest'odore di mare

Dammi una mano tu a non sentirmi male

[Strofa 1]

Mi sparo un'altra aranciata

Per non sentirmi troppo annoiata

Bello il sole, bello il vento

Ma ora ho voglia di un ombrello

Delle code in tangenziale

Dei saldi pazzi sotto Natale

Di te e di me, che sembriamo felici

Anche se il mondo grida alla crisi, oh-oh, oh-oh

Oh, capitano fammi arrivare, oh-oh, oh-oh

Mentre la nave va

[Ritornello]

Non ne posso più di quest'odore di mare

Dammi una mano tu a non sentirmi male

Non le reggo più queste insegne di hotel

Passo il tempo in piscina

Mischiando Tequila con San Miguel

Non ne posso più

[Strofa 2]

Mangio un insalata

Con frutta secca e una minerale

E intanto cerco fra le stelle

Il grande carro e le mie sorelle

Oh fortuna, oh fortuna

Saltami in braccio come la luna

Per quest'anno e per la vita

E da lontano spunta la rima, oh-oh, oh-oh

Oh, capitano fammi arrivare, oh-oh, oh-oh

Mentre la nave va

[Ritornello]

Non ne posso più di quest'odore di mare

Dammi una mano tu a non sentirmi male

Non le reggo più queste insegne di hotel

Passo il tempo in piscina

Mischiando Tequila con San Miguel

[Bridge]

E mentre il mare si infuria

Leggo il futuro fra un fante ed un re

Qualcuno bussa in cabina

Chissà se è il destino o soltanto la cena

Non mi sento romantica

Ma te lo voglio far credere

E anche senza la musica, stanotte

E anche senza una regola, stanotte



[Outro]

Non ne posso più

Non ne posso più

Non ne posso più

(Di quest'odore di mare)

Dammi una mano tu

(A non sentirmi male)

Loredana Berté: chi è, canzoni e successi

, nata il 20 settembre 1950 a Bagnara Calabra, è ritenuta una delle interpreti più importanti della musica italiana. Grazie alla sua forte personalità vocale ed espressiva è definita la “Regina del Rock italiano”. La sua famiglia è composta da quattro sorelle di cui una, Domenica, diventerà famosa con il nome di Mia Martini.Uno dei primi successi di Loredana è nel 1975 con il singolo “Sei bellissima”, considerato ancora oggi un classico della musica italiana. Le grandi collaborazioni nei successivi album e negli anni a seguire saranno numerosissime. Da Ron a Renato Zero, da Mia Martini a Gianni Bella fino a Enrico Ruggeri, al compositore brasiliano Djavan, a BrunoLauzi, a Corrado Rustici, e tanti altri.Nel 1982 è la volta del successo di "Non sono una signora", sigillato dalla vittoria al Festivalbar. "Traslocando", l'album successivo, è uno dei suoi dischi più belli e intensi., in cui ha saputo raccogliere gli stimoli delle tendenze più attuali, stringendo collaborazioni con i più importanti artisti, produttori e influencer di questi anni. Nel 2016 esce il suo nuovo disco"Amici non ne ho... ma amiche sì!" in concomitanza del suo. Il 2018 è un anno ricco di successo grazie al. Il brano uscito a maggio diventa uno dei tormentoni dell'estate. Nel sessantanovesimo Festival di Sanremo, nel 2019,raggiungendo il quarto posto tra i fischi del pubblico che la desiderava sul gradino più alto del podio.