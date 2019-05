Top 10 concerti dell'estate 2019 a cui non puoi mancare

1. Ed Sheeran

2. Twenty One Pilots

3. Alvaro Soler

4. Mahmood

5. Image Dragons

6. Ultimo

7. Irama

8. Salmo

9. Carl Brave

10. Calcutta

Dopo gli interminabili mesi passati chiusi in casa, sdraiati sul divano o sopra i libri, è arrivato finalmente il momento di uscire eL’estate è alle porte, e quella di quest’anno sarà piena di concerti degli artisti più famosi e chiacchierati del momento: quale periodo migliore per andare ad ascoltare eChe sia con gli amici, con i vostri genitori o con la sola compagnia del vostro fidato smartphone pronto a filmare tutto, dovete cogliere al volo l’occasione e andare aEcco quali sono iGuarda anche:Il cantante britannico prosegue il tour iniziato due anni fa e il prossimo mese terrà tre date anche in Italia: ilnell'ambito del festival Firenze Rocks!, ile ilEbbene sì:si esibiranno alinsieme a, che a soli 17 anni è già un fenomeno mondiale ed un idolo per tutti i giovani.Come non iniziare al meglio le vacanze estive se non con un suo concerto? Da anni a questa parte, infatti,Alvaro Soler sarà presente il, l’ile ilOrmai famosissimo in Italia e conosciuto in tutta Europa,salirà di nuovo sul palco a cantare, oltre alla suatutto il resto del suo album.Le date sono queste: le l’Attesissimi e amatissimi, specialmente dopo l’uscita di, arrivano finalmente in Italia anche loro! Il(imperdibili!)Testi profondi e ritornelli decisamente orecchiabili: questo è il segreto del successo del giovanissimo e talentuoso cantautore italiano che ilile ilRicordiamo ancora il ritornello diche ha accompagnato tutta la nostra estate 2018. Possiamo allora già immaginare chefarà da sottofondo alle lungheche ci aspetteranno nei prossimi mesi!Irama canterà l’, il, e ilCon il successo dell’ultimo album il rapper è ultimamenteile il, non si può certamente mancare!Tipicoe testi che parlano della sua: sarà forse per questo che tutti i giovani non possono fare a meno di ascoltare i suoi pezzi.Il rapper, cantautore e produttore discografico sarà presente il, il, ile il, ormai sempre più conosciuta e apprezzata, i cui testi spesso sono così difficili da interpretare da risultare privi di senso.Calcutta è però un punto di riferimento,, e per questo motivo sono sempre più numerosi i giovani che si avvicinano all’indie che, prima di essere un genere musicale,Iled il: assolutamente da non perdere!A cura di Martina Maccarone