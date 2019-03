La luna e la gatta: testo canzone di Takagi e Ketra, Tommaso Paradiso, Calcutta, Jovanotti (Barbooodos)

Dalla mezzanotte del 1 marzo 2019 è disponibile la prima canzone che vede la prima collaborazione tra i big della scena pop-indie italiana del momento, Tommaso Paradiso, Calcutta e Jovanotti, accompagnati dai produttori Takagi e Ketra, annunciata solo una manciata di giorni fa. La canzone che sancisce la prima collaborazione tra i tre cantanti, che per l’occasione hanno scelto di voler chiamare il loro terzetto Barbooodos, si chiama La luna e la gatta ed è già disponibile su tutte le piattaforme di streaming musicale.

"Una improbabile band esordiente destinata a lasciare un segno indelebile nella musica italiana", la divertente definizione della coppia di produttori Takagi e Ketra. A completare il lancio della canzone e del terzetto un’unica immagine stilizzata dei tre Barbooodos. Il solo segno distintivo? La barba, ovviamente. Andiamo quindi a scoprire il testo della canzone e di cosa parla.

Il testo de La luna e la gatta

Gli alberi pescano pescanol’anima di questo mondoimmergendo le radicie abbracciando l’equatore

Vorrei tu facessi lo stesso

con la mano sul mio cuore

quando mi guardi negli occhi

vorrei finire nel frullatore

Ma dimmi come si può stare bene

anche quando si è lontani

E non sento la tua voce

ormai da troppe settimane

Dimmi come si può stare vivi

anche senza respirare

Ma so soltanto deglutire, singhiozzare

cantare nella testa

questo motivo che mi fa

stare come una gatta che guarda dalla finestra

la luna che cade in lago dipinto di blu

E ci caschi anche tu

Nel cielo la notte è romantica

Venere bacia Orione

Senza sapere dove

senza sapere come

vorrei tu facessi lo stesso

chiamandomi col mio nome

L’amore attraversa lo spazio

I Kilometri gli anni luce

Ma dimmi come si può stare bene

anche quando si è lontani

E non sento la tua voce

ormai da troppe settimane

Dimmi come si può stare vivi

anche senza respirare

Ma so soltanto deglutire, singhiozzare,

cantare nella testa

questo motivo che mi fa

stare come una gatta che guarda dalla finestra

la luna che cade in lago dipinto di blu

E ci caschi anche tu

Amore non è una scusa,

ma giuro mi sono perso

Non è stata una bella avventura

però mi è piaciuta lo stesso

C’era la luna in un lago



che emanava il suo riflessoE una banda suonava lontano una musica bluesCi saresti cascata anche tu