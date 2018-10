Film di Halloween: la classifica degli horror per la notte delle streghe

La notte del 31 Ottobre, per molti ragazzi, è tradizione ritrovarsi tutti insieme, preparare i pop corn, prendere qualcosa da bere e scegliere un film, o magari più di uno, all’insegna dell’horror da vedere per passare una notte da paura.

Ma ogni volta è la stessa storia: quali film possono essere all’altezza di una serata da brividi?

Noi di Skuola.net vogliamo venirvi in aiuto anche in questa occasione: ecco una lista di ben 10 film selezionati da noi che assicurano la riuscita della vostra notte di Halloween.

Sono tutti titoli dell’horror classico, quindi per un appassionato del genere sono tutti e 10 degli assoluti must.

10. Rosemary's Baby - Nastro rosso a New York

9. Profondo rosso

8. La notte dei morti viventi

7. Dracula di Bram Stoker

6. L’esorcista

5. Non aprite quella porta

4. Scream

3. Venerdì 13

2. Nightmare - Dal profondo della notte

1. Shining

Un triller a tinte horror diretto magistralmente dal maestro Roman Polański, considerato uno dei suoi lavori migliori. E’ un cult del genere, imprescindibile per ogni ragazzo che si definisce cinefilo. Il film è tratto dall'omonimo romanzo di Ira Levin, a cui è estremamente fedele.Dario Argento, mostro sacro del genere horror, nella sua pellicola più famosa. Capolavoro del genere, segna il passaggio definitivo tra il triller e l’horror, con una pellicola macabra e delicata, che porta con sé un senso di angoscia per tutta la sua durata. Niente è ciò che sembre e la realtà non è ciò che appare, non si può far altro che guardare come va a finire.Il primo film diretto da Romero, che fosse entrato nella storia del cinema è stato chiaro fin dalla sua uscita: 18 milioni di dollari incassati in tutto il mondo. Film cult destinato a fare scuola, intenso e ritmato, una delle prime pellicole che ha introdotto il tema degli zombie al cinema. Un must seen categorico per tutti gli appassionati di Walking Dead.Il primo film di Coppola D.P., ovvero Dopo Il Padrino, segna la svolta nella sua carriera e anche nella storia del cinema. Un horror girato magistralmente, ha ispirato moltissimi film e ha dato il via al filone cinematografico sui vampiri. Il Dracula di Coppola, oltre a spaventare, lascia nello spettatore l’angoscia del tempo che passa tramite il suo opposto, l’immortalità. Una pellicola da recuperare assolutamente.Uno dei grandi classici del cinema horror, un film che non passa mai di moda ma che è stato d’esempio per i posteri. Drammatico e iper realista, pochi film hanno saputo creare il seguito che ha avuto questa pellicola. Un cult che non ha bisogno di presentazioni, va solo visto, studiato e apprezzato.Un serial killer diventato uno dei più famosi al mondo, imitatissimo e riprodotto fino alla nausea: ci troviamo davanti l’ennesimo cult. Stiamo andando molto sul classico e si vede, Non aprite quella porta è uno dei film horror più classici quando si pensa a questo genere, classico ma senza dubbio efficace e ben fatto. Assolutamente da vedere.Un omicidio dietro l’altro, la classica cittadina americana, il classico serial killer, ma un film tutt’altro che banale, destinato a entrare nella storia del cinema. La maschera bianca diventata uno dei simboli del genere spicca sovrana nella pellicola. Un horror ben fatto che non può che catturare i vostri cuori e la vostra attenzione per tutta la sua durata.Un Cunningham a inizio carriera che ha scritto una pagina importante per il genere horror. Il macabro realismo che domina tutta la pellicola è ciò che lo distingue dai capitoli successivi e che fa di questo il capolavoro che tutti conoscono e amano. Un’altra maschera, bucata questa volta e una motosega, sono tutti gli ingredienti per un horror ben riuscito.Questa volta è Wes Craven a dettare le regole di una delle saghe più famose dell’horror moderno. Freddy Krueger è uno dei serial killer più iconici del cinema e la sua prima apparizione non può che lasciarti pietrificato. Un film da conoscere a memoria se si è appassionati del genere, ma anche se non lo si è: non è solo un horror, è un grande classico.Kubrick. L’immenso Kubrick. Uno dei film più iconici nella storia del cinema. Un Jack Nicholson da paura, in tutti i sensi. La pellicola, basata sul romanzo omonimo scritto da Stephen King nel 1977, è stata più volte classificata come il miglior film horror di tutti i tempi. Se ancora non l’avete visto dovete assolutamente rimediare, e con Halloween che incombe, non avete più scuse.