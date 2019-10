Decorazioni e addobbi di Halloween fai da te: 10 idee

10. Candele per Halloween

Stai organizzando unao semplicemente vuoi rendere la tuaper l’arrivo di Halloween? Ci sono tante tecniche divertenti e fai da te da utilizzare per creare addobbi e decorazioni spaventosi e perfetti per il clima Halloween. Vediamo insieme le 10 idee più belle per addobbi e decori di Halloween fai da te: dalle candele alle zucche, dai barattoli al cartone tutto - ma proprio tutto - può essere utilizzato per rendere spaventosa la tua casa senza necessità di spendere chissà quanto denaro e riutilizzando materiale che hai a vostra disposizione e che altrimenti andrebbe sprecato. Eccoper realizzare delle bellissime decorazionI.Esiste forse qualcosa che faccia più atmosfera ad Halloween delle candele? Per creare la luce giusta è importante utilizzare candeleUn’idea è quella di prendere un classico portacandele di vetro di quelli che sicuramente avete in casa e riempirlo di ciottoli scuri, ancor meglio se neri. A quel punto la candela risalterà al massimo del suo potenziale portando unadella tua casa.Cosa c’è di più carino diper rendere la casa spettrale e spaventare chi ci entra e magari va a sbatterci contro?si tratta di disegnare gli occhi su delle palline di polistirolo o di gomma ricoprendole poi con una tela simile alle garze o anche un po’ a una ragnatela. Sfrangia con un paio di forbici la tela, lega la pallina al soffitto et voilà!Un’altra idea fai da te molto carina è quella di decorare le finestre con delle sbarre e delle mani di mostro che provano ad entrare. Come? Basta avere del cartone, quello degli scatoloni per intenderci, sul quale disegnare le venature del legno con un pennarello nero. Utilizza poi un cartoncino nero e disegnaci sopra laAssembla tutto insieme e attacca l’intera decorazione alla finestra. Vedrai che risultato fantastico!Anche i barattoli di vetro delle conserve o dei tanti altri prodotti in vetro che puoi trovare in casa sono utili. Come? Per creare una mummia ad esempio! Davvero niente di più facile: è sufficienteche utilizzi quando ti fate male. Sfrangiale un po’ e disegna gli occhi della mummia su un cartoncino. Procedi ad appiccicarli bene e inserisci nel barattolo una candelina. Vedrai che bell’effetto!Un’altra spaventosa idea da realizzare utilizzandoServe un po’ di pratica ma non è impossibile, anzi! Più i contorni del disegno saranno tremolanti, più farà Halloween il paesaggio. Puoi disegnare di tutti: una spettrale collina con in cima una casa stregata, pipistrelli che volano, una strega a cavallo di una scopa, un vampiro che aggredisce qualcuno, un’invasione zombie: via libera alla fantasia e alla creatività e, come sempre, termina il tutto inserendo un cerino dentro il barattolo.Proprio come i fantasmi anche i pipistrelli che volano sono tra le decorazioni più classiche e semplici da realizzare ad Halloween. Basta avere a propria disposizione del cartoncino nero da disegnare, tagliare e piegare e delda far cadere giù dal soffitto, dagli specchi, dai lampadari o da ovunque sia di tuo gradimento.Anche in questo caso la decorazione è tra le più classiche, sempreverde di Halloween. I palloncini possono esserea seconda del colore; i palloncini bianchi saranno scheletri minacciosi e quelli arancioni zucche paurose. In un batter d’occhio e con poca fatica avrai decorato una stanza intera!probabilmente, ogni anno si fa a gara a chi intaglia la zucca più bella! Una volta liberata della polpa - che utilizzerai per cucinare pietanze perfette per l’autunno e per la festa di Halloween - si passa a intagliare la zucca e qui davvero puoi dare sfogo alla vostra fantasie nelle maniere più disparate.Tra le tante meraviglie che la stagione autunnale offre troviamo sicuramente leRaccogline più che puoi in un bel parco e disegna su ognuna di esse delle espressioni spaventose. A quel punto potrai utilizzarle per decorare qualunque cosa, dai vetri alle pareti, dai mobili ai costumi di Halloween fai da te.I ragnetti di plastica abbondano ovunque sotto Halloween e sono poco costosi, facilissimi da utilizzare per spaventare le persone.attaccati alle porte, che spuntano dalle finestre, sulle pareti...ogni luogo sarà perfetto per far spuntare una bella fila di ragni e disgustare i visitatori di casa vostra.