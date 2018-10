Halloween 2018: la leggenda di "Jack-o'-Lantern", tutte le curiosità

La notte di Halloween è quasi arrivata e tra i preparativi e gli addobbi per la spaventosa festività non può mancare la zucca. Tipicamente infatti “Jack-o’-Lantern” è una zucca intagliata, diventata ormai il simbolo universale della notte di Halloween. Ma ti sei mai chiesto che origine ha questa curiosa tradizione?

Noi di Skuola.net abbiamo deciso di diramare i tuoi dubbi raccontandoti la leggenda di Jack.

La storia di Jack-o’-Lantern

La leggenda di Jack-o'-Lantern, poi importata in America in seguito delle migrazioni che l'Irlanda ha conosciuto all'inizio del secolo scorso. La prima volta che i due si videro il Diavolo avrebbe dovuto prendere l'anima di Jack in seguito all'ubriachezza fuori controllo del fabbro. Ma astutamente Jack chiese al Diavolo, come ultimo desiderio prima della dipartita, di poter bere un'ultima volta e convinse quest'ultimo a trasformarsi in una moneta, in modo da potersi comprare da bere. Il Diavolo accettò e si ritrovò in un baleno nel borsello dell'ubriacone, proprio accanto a una croce d'argento, impossibilitato dunque a tornare alla sua forma originaria.





Il secondo inganno avvenne l’anno successivo, il giorno in cui Jack avrebbe dovuto definitivamente consegnare l’anima al Diavolo, ma lo ingannò di nuovo. Il fabbro provò di nuovo ad ottenere un ultimo desiderio da esaudire e chiese al Diavolo di prendere al suo posto una mela su un ramo molto alto di un albero. Il Diavolo accettò anche questa volta e si ritrovò intrappolato sull'albero; Jack aveva infatti prontamente intagliato una croce sul tronco mentre il Diavolo era intento a prendere la mela.

In questa occasione Jack optò per ottenere dal Diavolo l’esonero dalla dannazione eterna, patto che quest’ultimo fu costretto ad accettare per poter scendere dal tronco. Tuttavia il corpo troppo malandato di Jack vide presto la sua fine; ma quando la sua anima si presentò alle porte dell’Inferno, il Diavolo, ancora adirato con lui, gli negò l’accesso, condannando Jack a vagare sulla Terra fino al giorno del Giudizio. Jack però chiese come ultimo favore una luce per poter vagare nelle tenebre, e il Diavolo spazientito lanciò all'ubriacone un tizzone ardente proveniente dall'Inferno, che Jack mise dentro una rapa intagliata a mo’ di lanterna, per poter illuminare il suo cammino.

Jack-o’-Lantern da rapa a zucca

Infatti intagliare e illuminare una grande zucca arancione è una delle più diffuse tradizioni legate alla notte dei Morti, ormai famosa e imitata in tutto il mondo.