Hasta la vista di Ghali: testo e significato della canzone

Attraverso il suo profilo Instagram il cantante italo-tunisino ha comunicato, in modo senza dubbio originale, l'uscita lo scorso 21 giugno di due nuovi singoli:. Se ieri noi di Skuola.net ti abbiamo spiegato il significato del primo, oggi andremo ad illustrartiCurioso di scoprirlo? Cosa aspetti, leggi l'articolo!Qui di seguito il testo:“HeyTengo la paura ma fa nienteTengo la paura ma fa nienteTengo la paura ma fa nienteTengo la paura ma fa nienteHo invitato solo un po' di genteVai tranquillo che tra un po' si riempieTi prego non andare che mi scendeSennò devo viaggiare con la menteHasta la vistaHasta la vista, la vistaHasta la vistaHasta la vista, la vistaHo paura ma fa niente qua si rischiaSignore ha la patente favoriscaTi voglio bene, non spararmi a vistaNon c'entro niente, no, con quella rissaLo voglio completo e con l'harissaUn culo così grosso mi conquistaSe mi gira le alzo i follower su Insta, oh issaÉcoute moi, écoute moi, AïchaAbbiam capito daiSei il padrone daiSei il migliore daiMa quando te ne vaiFinisce che mi pento quasi sempreArriva il guastafestePenso "finalmente"Tengo la paura ma fa nienteTengo la paura ma fa nienteTengo la paura ma fa nienteTengo la paura ma fa nienteHo invitato solo un po' di genteVai tranquillo che tra un po' si riempieTi prego non andare che mi scendeSennò devo viaggiare con la menteHasta la vistaHasta la vista, la vistaHasta la vistaHasta la vista, la vistaQuando la prendo da dietroLe piace, riavvolge, rimanda un po' indietroQuando la prendo da dietroLe piace, riavvolge, rimanda un po' indietroIo lo so che la vita è duraPizzica come spicy tunaMi fido, ma tengo un po' pauraNon guardarmi male se mi metto la cinturaNon abito in centro no, noSe fingi non vengoPrevedo maltempoTi do il mio cuore, ma si chiama Pietro, heyTengo la paura ma fa nienteTengo la paura ma fa nienteTengo la paura ma fa nienteTengo la paura ma fa nienteHo invitato solo un po' di genteVai tranquillo che tra un po' si riempieTi prego non andare che mi scendeSennò devo viaggiare con la menteHasta la vistaHasta la vista, la vistaHasta la vistaHasta la vista, la vistaHasta la vista”Leggi anche:In 'Hasta la vista' il trapper di Baggio parla delche non ha mai voluto abbandonare. Ciò che è oggi, infatti, lo deve anche e sopratutto al Ghali di ieri e a quello che è riuscito a realizzare in passato. Il testo della canzone 'Hasta la vista', quindi, racconta tuttoGhali è il nome proprio dinato a Milano nel maggio del '93. Diventa famoso tra il 2015 e il 2016 con brani come 'Sempre me' o 'Dende'. Nel 2017 esce il suo primo disco, 'Album', i cui pezzi scalano mese dopo mese le classifiche italiane. Nel 2018 con il suoGhali ha annunciato l'uscita di