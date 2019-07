Turbococco: testo e significato della nuova hit di Ghali

Qui di seguito il testo:

Il significato del testo

Alcune info su Ghali

Il 17 giugno scorso, attraverso un post su Instagram dalla forma di un cruciverba, Ghali ha annunciato l'uscita il 21 giugno di due nuovi singoli, dai titoli piuttosto particolari:ancora ignota la data di pubblicazione dei rispettivi video musicali.“Il mio primo bacio è nel 2006Le ho detto: “Ti amo” Mi hai risposto: “Ok”Mi hanno scritto sullo zaino nuovo “Ghali gay”Tu facevi tanto il bullo e ora dove seiDimmi dove sei, desaparecidoSe scende la noche esco con mi coce fra Baggio e San SiroMai stato un infameCaduto dalle scaleCosa spingi a fareSe c’è scritto tirareMe la sto facendo sottoSarà questo turbococcoChe mette il diavolo in ginocchioHo un’amica che è un toro roncoE fuori piove a dirottoTi serve un teletrasporto ai ai aiNon mi rendo contoSarà questo turbococcoMa il problema dove sta ho un’amica che ce l’haUn servizio buono fa lo stesso di un’estate faAttenta alle autorità se ti chiedon: “Come va?”Tu digli che sei qua solo per una visitaMamma dice non si fa casa mia non è un hotelIo le ho detto: “Eh vabbè” lei “dimmi dov’è la spa”Corro come Bunny Bugs entro dentro uno StarbucksBallo come Michael Jackson puoi solo mandare faxMai stato un infameCaduto dalle scaleCosa spingi a fareSe c’è scritto tirareMe la sto facendo sottoSarà questo turbococcoChe mette il diavolo in ginocchioHo un’amica che è un toro roncoE fuori piove a dirottoServe un teletrasportoNon mi rendo contoSarà questo turbococcoMe la sto facendo so’Oh oh oh oh ohOh oh oh oh oh, otra vezMe la sto facendo so’Oh oh oh oh ohOh oh oh oh ohMe la sto facendo sotto”Come dichiarato da Ghali, le sue canzoni non sono altro che rappresentazioni della sua vita quotidiana. Nello specifico,è il suo modo di affrontare contemporaneamente i suoi appuntamenti, il lavoro, la famiglia. La suaGhali è il nome proprio di, nato anel maggio del '93. Diventa famoso tra il 2015 e il 2016, in cui escono brani come “Sempre me” o “Dende”. Nel 2017 esce il suo primo disco, “Album”, i cui pezzi scalano mese dopo mese le classifiche italiane. Nel 2018 con il suo tour ha fatto il giro delle principali città italiane. Ghali ha annunciatoil prossimo 5 luglio.