Ghali, la nuova canzone I Love You: testo e significato

I Love You: questo il titolo dell’ultimo singolo di Ghali uscito il 15 marzo, il cui video è uscito oggi 18 marzo. Di cosa parla il testo di I Love You? Si tratta di una lettera d'amore a chi ci sta accanto, quelli che non conosciamo e che hanno bisogno di avere un’altra possibilità nella vita.

Ghali stesso ha definito I Love You come il testo di una lettera a un carcerato a cui vuoi dire che tutto andrà bene e che una seconda possibilità esiste per tutti quanti al mondo, o almeno così dovrebbe essere. Così come si dovrebbe avere seconde possibilità pare chiaro anche, in questo testo, come i muri tra le persone andrebbero abbattuti a partire dal fatto di cambiare mentalità. Vediamo il testo di I Love You di Ghali e che cosa significa nel dettaglio.

I Love You Ghali: il testo

Io lo so che tu sei sbatti foreverMa tutto andrà di bene fidati my friend yeahE se Dio non c’è 7 giorni su sevenVedrai che verrà con noi questo weekendWoooo0

E vengo in discoteca come gli Alcazar

Sboccio ma non bevo sono in Ramadan ho 40 ladroni come Ali babà

Non finiamo in rehab ma finiamo il kebab

C’è chi canta insieme una sirena

C’è chi balla dentro a una galera

Dove è sempre mezzanotte

Tu lo sai che il mio brother

Vorrei dirti tante cose

Urlo forte

I Love You

I Love You

I Love You

I Love You

I Love You

I Love You

Ti voglio bene vorrei

Volerti bene

I Love You te quiero (أحبك) je t’aime

Si muore da soli si vive together (gang gang gang)

E a che serve il sangue la guerra è da me

Yeah yeah yeah

Ti sento come se non ci fossero muri

Ti sento come se non avessi più dubbi

Ti mando un pezzo premi replay metti le cuffie fuggi

sto arrivando da te Ghali libera tutti

l’amore amo mai l’amore amo mai anche se fai pon pon

L’effetto che fai, l’effetto che fai mi manda nel vuoto

Dove è sempre mezzanotte

Tu lo sai che sei il mio brother

Vorrei dirti tante cose urlo forte

I Love You

I Love You

I Love You

I Love You

I Love You

I Love You

Ho qualcosa da farti sentire connettimi al bluetooth

E c’ho un mare di problemi dai vieni a fartici un tuffo

Sto ballando da ieri soltanto per chiedere aiuto agli ufo

Aiuto

I Love You

I Love You

I Love You

I Love You



I Love You Ghali: significato del testo

I Love YouI Love YouDopo un po’ di tempo fuori dalle sceneè tornato con il suoche lascia i toni die si avventura nel territorio dell’amore per coloro che hanno bisogno di avere una seconda possibilità dalla vita.Anche in questo casi Ghali si gioca bene le sue carte mescolando sapientementee intima con ciò che riguarda in generale la. L’amore è la chiave di questo pezzo, quello che può legarci a persone sconosciute ed estranee e che ci spinge a cominciare un rapporto. L’amore come lo racconta Ghali è la sola cosa che ci spinge a trovare laGhali ha deciso di presentare l’proprio alper sottolineare il legame che il testo di I Love You può avere con un ambiente spesso sconosciuto e non considerato dalla maggior parte delle persone. Per l’occasione Ghali ha cercato il, perché proprio loro sono le persone che nella vita avranno bisogno di una seconda possibilità e dell’amore perUn, I Love You di Ghali, che lui stesso ha definito una “canzone d’amore a chi mi sta affianco, alla prima persona che potrebbe cambiare le cose, al primo futuro quindi a un amico, un fratello o una sorella. Perché forse bisogna guardarsi a fianco prima di cercare di cambiare la testa di chi tra di noi non vuole mai scendere a giocare. Non ho ancora perso le speranze”.Il nuovo singolo appartiene a un progetto più ampio ad opera di Ghali legato a iniziative all’interno del carcere.