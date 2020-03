Maratona dei film di Harry Potter in Tv: quando e come vederli

La maratona di Harry Potter: date e orari

La programmazione dei film di Harry Potter su Italia 1 dal 16 marzo

lunedì 16 marzo “Harry Potter e la pietra filosofale” (2001);

martedì 17 marzo “Harry Potter e la camera dei segreti” (2002);

lunedì 23 marzo “Harry Potter e il prigioniero di Azkaban” (2004);

martedì 24 marzo “Harry Potter e il calice di fuoco” (2005);

lunedì 30 marzo “Harry Potter e l’Ordine della Fenice” (2007);

martedì 31 marzo “Harry Potter e il principe mezzosangue” (2009);

lunedì 6 aprile “Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 1” (2010);

martedì 7 aprile “Harry Potter e i Doni della Morte – Parte 2” (2011).

