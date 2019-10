Come vestirsi ad Halloween 2019: copia le idee delle celebrities!

1. Zucca spaventosa

2. Farfalla

3. Shrek e Fiona

4. Angeli

5. Caos!

6. Zombie con ritocco

7. Harley Quinn

e non sapete ancora da cosa travestirvi? Siete nel posto giusto. Che voi siate da soli, in coppia o con gli amici, c’è un travestimento adatto per ogni occasione. Eccoper questa notte spaventosa, che potranno fare al caso vostro.Se siete dei guru del make-up potete osare come, uno dei simboli più importanti di Halloween. Per farlo vi servirà davvero poco: vi basteranno una base arancione (si vendono nei negozi di trucchi più attrezzati) e una matita e un rossetto neri.Se non siete in vena di travestirvi da qualcosa di spaventoso per la vostra festa in maschera potete optare per un look più soft come ha fatto. Con un body rosa e due grandi ali il vostro outfit sarà sicuramente vincente.Se il vostro è un Halloween di coppia potete sfruttare l’idea diche, per l'occasione, hanno deciso di travestirsi da. Anche se ci vorrà un po’ per truccarvi ne varrà sicuramente la pena.Avete deciso di passare questa serata con le vostre amiche? Allorapotrebbe fare al caso vostro. Se non altro sarà originale: chi si traveste da angelo durante una notte così infernale?Se non avete in mente niente di preciso e passerete il vostro Halloween in famiglia, potete optare per un look molto improvvisato ma classico, come ha fatto. Armatevi diet voilà! Il gioco è fatto.Se vi armate di rossetto, matita nera e sangue finto l’idea dellapotrebbe risolvervi molti problemi. Questa idea originale consiste nel truccarsi da zombie inserendo l’idea della. È sicuramente un travestimento che fa riflettere.E se è vero che i grandi classici non tramontano mai, quale migliore idea se non? Questo costume è uno. Per riprodurlo ci vuole un po’ di pazienza, serviranno infatti tintura per capelli, un bel po’ di trucco e qualche capo d’abbigliamento particolare.