Come fare la zucca di Halloween fai da te

Zucca di Halloween fai da te: istruzioni

Prendere zucca e strumenti : prendete la zucca e sistematevi in uno spazio dove poterla lavorare senza sporcare troppo (un balcone o un giardino, per esempio) e sistemate dei giornali sul piano di lavoro. Per quanto riguarda gli strumenti vi serviranno un pennarello lavabile e un paio di coltelli taglienti (è bene che uno sia più piccolo, tipo spelucchio per i tagli precisi, e l’altro con la lama più lunga in modo da affondare bene nella zucca. Aggiungete anche un cucchiaio per pulire l’interno della zucca e, per i più schizzinosi, un paio di guanti monouso.

: prendete la zucca e sistematevi in uno spazio dove poterla lavorare senza sporcare troppo (un balcone o un giardino, per esempio) e sistemate dei giornali sul piano di lavoro. Per quanto riguarda gli strumenti vi serviranno un pennarello lavabile e un paio di coltelli taglienti (è bene che uno sia più piccolo, tipo spelucchio per i tagli precisi, e l’altro con la lama più lunga in modo da affondare bene nella zucca. Aggiungete anche un cucchiaio per pulire l’interno della zucca e, per i più schizzinosi, un paio di guanti monouso. Disegnare la zucca : una volta sistemato tutto siete pronti per cominciare. Scegliete la parte più liscia e iniziate a disegnare con il pennarello lavabile (qualora sbagliaste basterà passare un semplice panno imbevuto d’acqua sul tratto). Abbiate cura di tracciare linee dritte per agevolare il lavoro di intaglio dopo.

: una volta sistemato tutto siete pronti per cominciare. Scegliete la parte più liscia e iniziate a disegnare con il pennarello lavabile (qualora sbagliaste basterà passare un semplice panno imbevuto d’acqua sul tratto). Abbiate cura di tracciare linee dritte per agevolare il lavoro di intaglio dopo. Al via coi coltelli : a questo punto sarà il momento di cominciare a lavorare con i coltelli. Se siete soddisfatti del tratto ottenuto prendete il coltello che vi fa sentire più sicuri e cominciate ad affondare la lama. Cominciate con la calotta e ricordatevi, oltre a non romperla, che la dovete conservare per chiudere la zucca!

: a questo punto sarà il momento di cominciare a lavorare con i coltelli. Se siete soddisfatti del tratto ottenuto prendete il coltello che vi fa sentire più sicuri e cominciate ad affondare la lama. Cominciate con la calotta e ricordatevi, oltre a non romperla, che la dovete conservare per chiudere la zucca! Svuotare la zucca : una volta aperta è il momento di svuotare la zucca dai semi, dai filamenti e dalla polpa. Una volta svuotata la zucca intagliate gli occhi, il naso e la bocca (il taglio più difficile e che potrebbe richiedere un po’ più di tempo).

: una volta aperta è il momento di svuotare la zucca dai semi, dai filamenti e dalla polpa. Una volta svuotata la zucca intagliate gli occhi, il naso e la bocca (il taglio più difficile e che potrebbe richiedere un po’ più di tempo). Lavare via le macchie di pennarello: se ci sono rimaste delle macchie di pennarello sarà sufficiente utilizzare un panno umido per levare tutti i residui. Ecco, la zucca è pronta!

è ormai alle porte: è il momento di preparare il più spaventoso dei travestimenti e scegliere come celebrare la notte delle streghe, se a unao stando a casa a vedere lepiù famose di sempre o quelle nuove su. Per sentirsi veramente ad Halloween, però, è importante anche prestare attenzione alle: che notte delle streghe sarebbe senza una bella zucca a fissarvi? Vediamo allora come fare laVediamo, passo dopo passo,Ora che avete completato la parte del taglio sarà necessario un: la candela deve avere una base di metallo così da poterla appoggiare comodamente dentro la zucca senza il rischio che si rovesci o che si spenga. Mi raccomando: tutta la polpa della zucca che avete ricavato utilizzatela per fare deliziosi manicaretti!