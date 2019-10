I trucchi di Halloween più facili per ragazza e ragazzo

Trucco Halloween 2019 facile - tutorial per ragazze

Halloween 2019: make up strega facile

Questo trucco è molto semplice perché concentra tutto sugli occhi. Se hai in mente vi travestirti da strega e il costume è bello non servirà un make up esagerato per farlo risaltare. Via libera a ombretti neri, matite e eye liner scuri. Basterà appena un po’ di manualità per realizzare la ragnatela a lato dell’occhio proposta in questo tutorial.







Halloween 2019: make up zombie facile

Volete impersonare uno zombie dalla gola tagliata? Niente di più semplice! Come si vede in questo video passo dopo passo per tramutarsi in uno spaventoso non morto con la gola tagliata. Cosa serve? Della semplice carta e degli acquerelli! Non ci credete? Troppo bello per essere vero? Guardate qui.







Halloween 2019: make up vampira facile Volete trasformarvi in una vampira sexy? Niente di più facile grazie al tutorial di Clio Make Up! Grazie a lei moltissime ragazze hanno potuto truccarsi in maniera semplice e diventare spaventose vampire con un tocco di glamour. Il procedimento può essere un po’ lungo ma non è complesso, rimanendo alla portata di tutte. Ricordate comunque che un trucco Halloween con effetto rovinato riesce anche meglio!







Trucco Halloween 2019 facile - tutorial uomo

Halloween 2019: make up The Walking Dead

Hai sempre sognato di assomigliare a uno zombie della tua serie tv preferita, The Walking Dead? Ecco l’ispirazione! Questo trucco semplice semplice si realizza con aquacolor, silicone e un pennello. Nel video è spiegato passo passo come fare e anche come creare le ferite. Buon divertimento!







Halloween 2019: make up Joker

Un grande classico per i ragazzi che si truccano ad Halloween, visto anche la recente uscita del nuovo film Joker con Joaquin Phoenix. Come ottenere il perfetto look da Joker? Il personaggio si crea con un trucco che, a vederlo di primo impatto, sembra di difficile realizzazione. Ma è così? Vediamo insieme il tutorial semplice per ricreare Joker a Halloween 2019.







Halloween 2019: make up Saw Hai sempre voluto riprodurre Saw l’Enigmista, il sadico pazzo che rinchiude le persone e vuole fare un gioco con loro? Per realizzare il make up del celebre personaggio occorrono davvero poche cose: pennelli, cerone rosso, bianco e nero e un paio di lenti a contatto. Vediamo un video che, in poche semplici mosse, spiega come creare il perfetto make up Saw L'Enigmista.







