Halloween 2019: data, feste e cosa fare

Halloween 2019: cosa fare

Preparare un travestimento fai-da-te : di modi per travestirsi ad Halloween ce ne sono moltissimi. La cosa più bella? La possibilità di rovinare tutto e renderlo pauroso! Che gusto c’è a vestirsi da Ariana Grande se si può scegliere di essere la sua versione zombie? Pensate a chi volete essere e create il vostro costume da soli!

Halloween 2019: cosa fare nelle città italiane

Feste Halloween 2019 Roma : per chi vuole festeggiare Halloween in gran stile in zona Eur a Roma c’è l’Exe. La discoteca prevede una serata all’insegna della musica house e commerciale e tutti dovranno travestirsi. Per gli studenti delle superiori la scelta dovrebbe ricadere sull’Heaven, club in zona Ostiense che sta organizzando uno spettrale palcoscenico per zombie, fantasmi e spettrali duchesse notturne dall'aria funesta.

Anche per quest'anno Halloween si avvicina. La festa più spaventosa dell'anno, spesso e volentieri la preferita dei ragazzi, cade come ogni anno nella stessa giornata. Quest'anno sarà il 31 ottobre, precisamente un giovedì. La bella notizia è che, essendo proprio in questa giornata della settimana, quest'anno per gli studenti la serata di Halloween sarà quella che da inizio al ponte. Come tutti sanno, infatti, il 1° novembre si celebra questa ricorrenza e si sta a casa. Gli studenti torneranno a scuola lunedì 4 novembre. Cosa si fa per festeggiare Halloween in Italia? Vediamo insieme cosa fare per godersi la serata più paurosa dell'anno.