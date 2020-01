Giorno della Memoria 2020: tutti i film programmazione in TV

La programmazione tv per il Giorno della Memoria

Focus: Albert Göring: l’altra faccia del Male (doc) – alle ore 21:15

Rete 4: Memorie dei campi (doc) – alle ore 21:22

Focus: Karl Plagge: il nazista che salvò gli ebrei (doc) – alle ore 22:15

Focus: A German Life: la segretaria di Goebbels (doc) – alle ore 23:30

Focus: La grande fuga – Drancy 1943 (doc) – alle ore 11:40

Focus: I gerarchi di Hitler (doc) – alle ore 12:44

Rai Gulp: La stella di Andra e Tati (film animazione) – alle ore 13:45

Rai Movie: Il labirinto del silenzio (film) – alle ore 13:50

Rai Storia: Ho scelto la prigionia (doc) – alle ore 15:00

Rai 3: La Grande Storia racconta Liliana Segre (doc) – alle ore 15:20

Rai Storia: Speciale giorno della memoria: i personaggi (doc) – alle ore 16:00

Rai Storia: Guccini ad Auschwitz (doc) – alle ore 17:00

Rai Gulp: La stella di Andra e Tati (film animazione) – alle ore 18:00

Rai Storia: I bambini di Bullenhuser Damm (doc) – alle ore 18:00

Rai Storia: Ottant’anni dopo: processo alle leggi razziali (doc) – alle ore 19:00

Sky Arte HD: 1938, diversi. Le leggi razziali del fascismo (doc) alle ore 20:15

Rai Storia: La liberazione di Auschwitz (doc) – alle ore 20:30

Iris: Schindler’s List (film) – alle ore 20:59

Discovery: Gli eroi della memoria (doc) – alle ore 21:00

History: Enigmi di guerra (doc) – alle ore 21:00

TV2000: La chiave di Sara (film) – alle ore 21:05

Focus: Senza via di scampo – La vera storia di Anna Frank (doc) – alle ore 21:12

Sky Arte HD: Chi scriverà la nostra storia? (doc) alle ore 21:15

Rai Storia: Schindler, la vera storia (doc) – alle ore 21:15

Discovery: Codici e segreti – alle ore 21:55

Rai Storia: Fossoli, anticamera per l’inferno (doc) – alle ore 22:30

Sky Arte HD: Auschwitz – Il processo (doc) – alle ore 23:00

Rai Premium: Max ed Helene: un amore nella follia del nazismo (film) – alle ore 23:15

Rai 2: La memoria del bene – Alla ricerca dei Giusti tra le Nazioni (show) – alle ore 23:45

In occasione del Giorno della Memoria, fissata ogni anno per il giorno 27 gennaio con lo scopo di commemorare le vittime della grandissima tragedia che è stata l'Olocausto, moltissimi canali televisivi diversi hanno scelto di mandare in onda uno o più contenuti riguardanti proprio la Shoah. Scopriamo insieme la lista completa delle trasmissioni in programma.Da Sky alla Rai, moltissime emittenti televisive quest'anno hanno deciso di ricordare le vittime della Shoah in occasione della Giornata della Memoria mandando in onda documentari, film, cartoni e approfondimenti sull'Olocausto. Di seguito trovate la programmazione completa, in continuo aggiornamento per aggiungere tutte le novità delle ultime ore: