Netflix: tutti i film in programmazione nel 2021, l'elenco completo

L’è ormai iniziato da alcune settimane e le grandihanno già annunciato iche entreranno a fare parte dei loro ricchi cataloghi nel 2021., ad esempio, ha già confermato l’arrivo di benin streaming mediante la pubblicazione di un trailer con i volti dei protagonisti più celebri di: da, daVediamo insieme tutte le novità in arrivo nel palinsesto Netflix.Sono 71 i film che entreranno nel ricco catalogo dientro la fine dell’anno e che competeranno con idelle altre piattaforme di video streaming. Ladell’azienda conoscerà nuove interpretazioni dei volti di Hollywood più amati e riuscirà a coprire tutti i generi: dall’al, daialle, dalal. Attesissima è la commedia “” diretta dal regista Premio Oscare con un cast d’eccezione:. Tra le novità troviamo anche “”, film d'azione, horror e di suspense diretto dache racconta la rapina fatta a Las Vegas da gruppo di mercenari dopo un'. Non mancheranno i musical: tra questi “” di Roman White, unche abbraccia i temi della famiglia, dell’amicizia e dell’accettazione. Ecco il trailer pubblicato da Netflix con tutte le novità in arrivo.Ecco l’dei film in arrivo sulla piattaforma di video streaming nel 2021.Army of the DeadAwakeKateOutside the WireRed NoticeSweet Girl8 Rue de l’HumanitéAfterlife of the PartyBad TripDon’t Look UpDouble DadI Care A LotMoxieThe Last MercenaryThunder ForceBeautyBlondeBombay RoseBruisedConcrete CowboyFever DreamMalcolm & MarieMonsterPenguin BloomPieces of WomanThe DigThe GuiltyThe Hand of GodThe Power of the DogThe StarlingThe White TigerIl film di Alexandre MorattoIl film di Graham KingStowawayFear Street (trilogia)No One Gets Out AliveThere’s Someone Inside Your HouseThings Heard and SeenA Week AwayTick, Tick…Boom!A Boy Called ChristmasA Winter’s Tale from Shaun the SheepBack to the OutbackFinding O’hanaLoud HouseNightbooksRobin RobinSkater GirlTeenage Mutant Ninja TurtlesTrollhunters: Rise of the TitansWish DragonYES DAYA Castle For ChristmasFuimos CancionesKissing Booth 3Love HardThe Last Letter from Your LoverThe Princess Switch 3To All The Boys: Always and ForeverRom-com con Alicia KeysBlood Red SkyBeckettEscape from SpiderheadIntrusionMunichO2Night TeethThe SwarmThe Woman in the WindowThe Harder They Fall