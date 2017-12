Che scuola ha fatto Chiara Ferragni?

Chiara Ferragni, 28 anni, è un'imprenditrice italiana, blogger e influencer. Figlia del dentista Marco Ferragni e della scrittrice Marina Di Guardo, adesso la vediamo all'apice del successo, in dolce attesa del suo piccolo Leone e promessa sposa del suo innamorato Fedez. Ma come era da piccola?

La scuola

L'università

Professoressa Ferragni?

ha frequentato ilDaniele Manin a Cremona. Il suo amore per i selfie e di scattarsi le foto, nasce dal fatto che sua madre sin da piccola lainsieme alle sue sorelle più piccole: le rincorreva con un cesto con dentro macchinetta fotografica e una videocamera. Povere bambine!Non si direbbe a guardarla così, ma la nostraha frequentato l'di, ma senza terminare gli studi. Lascia l'Università a solisenza laurearsi. Le sarebbe piaciuto molto diventare un avvocato internazionale, per la sua capacità dile persone. Diciamo che è riuscita a convincere anche noi adCon il suo socio, ma anche ex,, ha vestito i panni della prof e ha incontrato gli studentidi un corso opzionale di marketing alla, dove ha spiegato l'evoluzione di "The Blonde Salad": un normale blog una volta, ma che adesso è diventato un vero e proprio brand.Ricordiamo però, che questo non è stato l'unico blog della nostra Chiara: ha un precedente pieno di "k". Si faceva chiamare "Diavoletta87". Nel suopostava molte foto e aveva una scrittura da tipica ragazzina: in ogni suo post, li dove andava "ch" lei metteva una "k", anche nel suo nome.