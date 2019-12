Fedez: "rischio sclerosi multipla", ma poi tranquillizza i fan

Le rassicurazioni su Instagram

"E' successo un evento importante, difficile. Durante una risonanza magnetica mi è stata trovata una cosa chiamata ‘demielizzazione’ nella testa, che è una piccola cicatrice bianca. Sono dovuto restare sotto controllo perché, clinicamente, quello che mi hanno riscontrato è una sindrome radiologicamente verificata, ovvero la demielizzazione è quello che avviene quando hai la sclerosi multipla", racconta così Fedez in un'intervista de "" sul Nove.Durante l’intervista, il cantante ha anche affermato che la terribile scoperta "è il motivo per iniziare un percorso per migliorare e per scegliere le mie battaglie".Il resto dell'intervista sarà pubblicata stasera alla trasmissione "La Confessione".In unaha comunque tranquillato i suoi fan dicendo di. Lancia anche una critica rivolta ai tanti articoli con dei titoli allarmanti circa il suo stato di salute, invitando a guardare l’intervista completa e capire che un titolo non può riassumere tutta la sua vicenda."Stasera ci sarà una mia lunga intervista con Peter Gomez a "La Confessione" su Nove. Sentivo il bisogno di tirare fuori un po' di cose accadute nell'ultimo anno per chiudere un cerchio e guardare avanti", ha affermato attraverso le sue storie Instagram. Per saperne di più, non resta che vedere l'intera puntata, alle 21:25, per l'appunto su Nove.