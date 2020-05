Le serie Netflix in cui tornerà il doppiaggio in italiano

Tutte le serie tv che tra poco avranno l’audio italiano su Netflix

The Last Dance

Hollywood

After Life

Outer Banks

Dead To Me (seconda stagione)

Ozark

Durante il periodo di quarantenanell’approdare sulle piattaforme di streaming,. Tuttavia molti si saranno accorti cheQuesto perché durante il periodo di lockdown ancheper motivi di emergenza sanitaria.Ma con la Fase 2 dell’emergenza anche gli studi di doppiaggio: scopriamo quindi i titoli che a breve vedranno l’audio italiano tra le opzioni di lingua da poter selezionare.Sono stati pesanti i rallentamenti che ha subito il reparto del doppiaggio italiano, ma queste problematiche non hanno frenato le pubblicazioni di contenuti su, promettendo al pubblico l’arrivo del doppiaggio italiano non appena fosse stato possibile. E in questi giorni sono molti gliproprio per assicuraresu film e serie tv già caricati. Scopriamo quali sono i futuri prodotti che vedranno a breve l’audio italiano disponibile.Aprendo Netflix da telefono o da smartphone una delle nuove serie tv in lingua straniera, e provando quindi a cambiarne l’audio, non è raro che ultimamente si possa trovare la dicitura []. Ebbene, a brevedelle serie: