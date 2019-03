Stranger Things 3: il nuovo trailer in Italiano di Netflix!

Netflix ha da poco reso disponibile il primo trailer ufficiale della terza stagione di Stranger Things. La seria, grazie all'ambientazione anni 80 e il mix tra fantascienza e paranormale, è divenuta nel giro di poco tempo un vero e proprio cult mondiale.

Non a caso è una delle fiction più attese di questo 2019.

Stranger Things 3: il nuovo trailer di Netflix

Dopo due stagioni da record, il fenomeno Stranger Things non sembra destinato ad affievolirsi. I fan fremono per conoscere le sorprese di questa tersa stagione, la cui. A partite da questa data la terza stagione sarà disponibile su Netflix.

In attesa del 4 luglio, i fan devono accontentarsi di questo primo trailer ufficiale.

La buona notizia è che tutto il cast originale farà ritorno nei nuovi episodi. I protagonisti stanno entrando nella nella fase adolescenziale e l'ambientazione non sarà più quella del periodo di Halloween, come le precedenti stagioni ma il periodo estivo. La base di partenza del racconto è l'Indipendence Day, festa molto sentita negli Stati Uniti, che proprio come la data ufficiale di uscita della seria, si celebra il 4 luglio.

Inoltre il trailer rivela l'arrivo di nuove forze del male, diverse dal passato, e 3 misteriosi nuovi personaggi.

Stranger Things 3: titolo degli otto episodi

Suzie, mi ricevi?

Incubi

Il caso della bagnina scomparsa

La sauna

L'origine

Il compleanno

Il morso

La Battaglia di Starcourt

Altri indizi di questa terza stagione vengono svelati da un teaser lanciato a dicembre.Sollevando non pochi dubbi, la clip diffonde i titoli di tutti gli otto episodi.Ecco l'elenco completo: