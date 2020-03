"Distanti ma uniti", i tuoi idoli si uniscono per sconfiggere il coronavirus

#DistantiMaUniti, la campagna del ministero per le Politiche giovanili e lo Sport

Gli idoli dei ragazzi ci mettono la faccia

Come passare il tempo? Sotto con le idee

L'impegno di Skuola.net per far capire l'importanza di stare a casa

Tutti possono fare la propria parte

Il gioco di squadra è un elemento fondamentale nello sport ma spesso anche nella vita. Nelle discipline di gruppo come in quelle individuali. Perché le grandi sfide si vincono solo con la collaborazione di tutti. Per un volta, però, la partita decisiva si gioca a distanza. Restando ognuno nelle nostre case. Anche il mondo dello sport, 'libero' per definizione, si è immediatamente unito alla battaglia contro il coronavirus.Da questi presupposti parte la campagna, l'iniziativa delche da oggi inaugura una nuova fase, ovvero il lancio della "". Nata dalla collaborazione con Google, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok,, Scuola Zoo, DireGiovani, Agenzia Nazionale per i Giovani e tutte le Federazioni sportive, ha l'obiettivo di coinvolgere gli idoli di milioni di ragazzi (non solo sportivi) per sensibilizzare il maggior numero di persone al rispetto delle regole imposte, per evitare che l'epidemia si diffonda. Dato che Skuola.net è uno dei brand più seguiti dagli studenti, non potevamo non unirci a questa importante iniziativa che ha lo scopo soprattutto di curare il benessere fisico e psicologico di tutta la nostra community. Nei prossimi giorni troverete tante sorprese sul nostro sito e sulle nostre pagine social...A illustrarne i contenuti direttamente il ministro per le Politiche giovanili e lo sport,. “Dobbiamo stare distanti, ma possiamo essere uniti.quella che abbiamo di fronte,. Anche a casa, soprattutto a casa. Per questo – sottolinea Spadafora - dopo il successo della campagna social e spot #DistantiMaUniti abbiamo chiesto a tutti i nostri interlocutori uno sforzo in più”.Già da qualche giorno, infatti, stiamo vedendo sui canali TV e sui social network. Riscoprendo quante cose si possono fare tra le mura domestiche. Tra loro: i calciatori Leonardo Bonucci, Sara Gama e Ciro Immobile; il cestista NBA Marco Belinelli, le campionesse degli sport invernali Federica Brignone, Michela Moioli e Dorothea Wierer. Ora, però, alla strategia si aggiunge un nuovo tassello. Nasce, une per non pensare sempre a quello che accade fuori dalla finestra.Oltre agli sportivi, saranno chiamati a raccolta, le radio del network dell’Agenzia nazionale giovani e le piattaforme dedicate al mondo giovani e scuola. Conin streaming - trasmessi ciascuno sui propri canali abituali ma in un unico grande contenitore – per rendere tutto a portata di click. “Riempiamo il web e i social di contenuti, di proposte, di suggerimenti utili per riempire il tempo che improvvisamente abbiamo a disposizione.– dice il Ministro -. Possiamo davvero stringere nuovi legami, seguire le notizie, provare nuove attività, tenerci in forma, cantare e ridere. Essere una comunità. Distanti, ma Uniti”.Un invito che i ragazzi sembrano aver già accettato di buon grado.di qualche giorno fa,, a cui si aggiunge. Una rinuncia significativa per la fascia della popolazione forse meno abituata a rimanere a casa.per supportare e fare propri i messaggi positivi insiti nei contenuti realizzati da Google e Youtube.. L’amplificazione dei messaggi proseguirà poi sui social, attraverso un ricco palinsesto di pubblicazioni diSi parte con due dirette – mercoledì 18 marzo e sabato 21 marzo, alle ore 17 – sul profilo Instagram del Ministro, con ospiti d'eccezione. Ma tutti coloro che vorranno aderire all’iniziativa e arricchire il palinsesto dellapotranno contribuire mandando una mail all’indirizzo. “Ringrazio tutti i partner per aver accettato di collaborare mettendo a disposizione di un unico palinsesto il meglio di quanto realizzano, ogni giorno, per le ragazze e i ragazzi che sono a casa. Con l’aiuto dei principali attori del mondo dello sport, della cultura, del web e dei social – conclude Spadafora - ci terremo compagnia, in modo intelligente e divertente”. Perché