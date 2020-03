Coronavirus: i Ferragnez raccolgono oltre un milione di euro per la terapia intensiva

Avviata la raccolta fondi degli influencer

In poche ore raccolto più di un milione di euro

Poche ore fa una delle influencer più seguite e amate del web,, insieme al marito Fedez, ha lanciato una raccolta fondi. Reparto che in queste settimane è stato messo a dura prova dal coronavirus, con centinaia di casi ogni giorno. Le due star del web, dopo aver fatto una considerevole, hanno chiesto ai propri seguaci, amici, brand e aziende di, donando e aiutandoli a spargere la voce, per far sì che più persone possibili possano aiutare l'ospedale economicamente a far fronte all'emergenza sanitaria in atto.La raccolta fondi è stata avviatadal profilo Instagram di Chiara Ferragni tramite un video nel quale Chiara e Federico spiegano l’importanza di sostenere economicamente l’ospedale pubblico di Milano messo in grave difficoltà dall’emergenza coronavirus. Il video in questione è il seguente:Poche ore dopo la pubblicazione del video di cui sopra, sulla pagina instagram di Chiara è apparso un altro post con il quale la Ferragni comunica con gioia ai suoi followers che: infatti i soldi raccolti finora sono, in continua crescita. Ecco il secondo post: